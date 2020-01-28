Україна в заручниках: чого чекати від смертельного коронавірусу і як дурять шахраї

Українська медицина не може визначити китайський коронавірус 2019 nCoV. Просто тому, що у нас іще немає тестів, за допомогою яких можливо це зробити. Тому українські медики змушені діяти методом виключення.

Водночас маркетологи і ділки вже навчилися заробляти на смертельній хворобі.

Як перевіряють на смертельний вірус читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Міністерство закордонних справ уже закликало українців покинути Китай і утриматися від візитів у країну;

Всього в Китаї за даними на вечір 27 січня коронавірусом 2019 nCoV заразилося 4515 осіб. У них підтверджено діагноз. Ще близько 7 тисяч підозрюються в зараженні. Померло 106 осіб, 976 осіб перебувають у критичному стані. Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я Китаю.

Випадки зараження були зареєстровані вже в 12 країнах, зокрема по всій Азії й Австралії, а також у США, Франції і Канаді. Крім того, Німеччина заявила про свій перший випадок захворювання. Зараження підтверджено у чоловіка з баварського округу Штарнберг. Пацієнт ізольований і перебуває у гарному стані;

В Японії в одному з випадків людина заразилася, хоча не була у Китаї. На початку січня він перевозив дві групи китайських туристів із міста Ухань, де стався спалах нового вірусу. Так і захворів.

Наразі активізувалися глобальні зусилля щодо стримування поширення коронавірусу. Багато великих компаній почали термінову евакуацію робітників із найбільш постраждалих від спалаху захворювання районів.

Діагностуємо методом виключення

МОЗ України в понеділок повідомило про те, що у нас три людини під підозрою на зараження смертельним коронавірусом. Пізніше заспокоїли – у двох пацієнтів діагноз не підтвердився. Третім підозрюваним виявився студент, який повернувся з навчання в Китаї до Львова.

Так виглядає коронавірус під мікроскопом

За словами головного епідеміолога Львівської області Наталії Тимко, студент повернувся з Китаю з нежиттю. Незважаючи на те, що місто, в якому він навчається, далеко від Ухані, він як свідома людина звернувся до лікарів. Його одразу ж госпіталізували і він перебував в окремому боксі під наглядом лікарів. Пізніше стало відомо, що у пацієнта китайський вірус не підтвердився, у нього виявлено гостре респіраторне захворювання (ГРВІ).

Правда, лікарі самі зізнаються, що визначити точно, чи хвора людина 2019 nCoV в Україні неможливо. Причина банальна: у нас іще немає тестів, які могли б це зробити. Тому діагностика проводиться методом виключення.

"У першу чергу під підозру потрапляють люди, які повернулися з Китаю і захворіли. Або ті, хто мав контакт із китайцями, які недавно приїхали в Україну, особливо, якщо ці люди були в районі Ухані. Якщо у них є симптоми хвороби, то їх одразу ізолюють. Це головний метод боротьби з поширенням вірусу. Потім у них беруть аналіз і перевіряють його на всі відомі нам віруси грипу, коронавіруси. У такий спосіб обчислюють, на що хворий чоловік. Якщо вірус не підходить ні під що, в такому випадку є небезпека що це 2019 nCoV", – розповіли в Інституті епідеміології ім. Громашевського.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Дмитра Коваля, в разі якщо результат досліджень неясний, тоді зразки направляють у сертифіковану лабораторію МОЗ. Якщо і там не зможуть нічого підтвердити, тоді матеріали висилають у лабораторію в Німеччину.

Що стосується діагностики 2019 nCoV, то наступного тижня в Україні чекають спеціальні лабораторні тести, які зможуть визначати китайський вірус.

У Китаї сотні людей потрапили до лікарень

Що обговорюють

Зараз обговорюють кілька версій появи і поширення 2019 nCoV. За однією з них нібито вірус виведений штучно, тому він мутує і настільки агресивний. Він поширюється в геометричній прогресії щодня. І його наслідки були б набагато більші, якби він виявився в Європі, де сильна міграція.

Іноді новий вірус порівнюють з "іспанкою". Цей різновид грипу (H1N1) з'явився в кінці Першої світової війни в 1918-19 рр. Помилково вважалося, що він з'явився в Іспанії, звідси і назва. Її жертвами за різними даними стало від 50 до 75 млн осіб, а перехворіла третина населення планети. Часто вимирали цілими селами. Хвороба поширювалася дуже швидко через те, що йшла війна і люди активно переміщалися.

Щоправда, професор, завідувач кафедрою дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Сергій Крамарєв каже, що поки відсоток летальних випадків від коронавірусу становить 4-5%. "А це відповідає звичайному грипу. Я б не сказав, що кількість смертей занадто велике. Паніка більша від того, що цей вірус не знайомий нам. Тим більше, що у більшості пацієнтів хвороба протікає відносно легко", – говорить Крамарєв.

У Китаї за кілька днів уже звели коробку майбутньої лікарні, яку мають здати на початку лютого. Там лікуватимуть пацієнтів, які заразилися коронавірусом

Правда, враховуючи, що інкубаційний період коронавирусу становить до 14 днів, то ми ще не знаємо, якою буде реальна статистика смертей у майбутньому.

Також, за однією з версій, у Китаї у багатьох хворих штучно підтримують життєдіяльність завдяки технологіям і сучасній медицині.

Крім того кілька країн: Китай, США, Японія, РФ – зараз активно працюють над створенням вакцини, яка може з'явитися не тільки влітку, але навіть раніше

Як заробляють на смертельному вірусі

У Китаї тим часом сотні лікарів і медсестер з інших міст вирушили в Ухань, щоб допомагати боротися з хворобою. Місцева преса повідомляє, що деякі таксисти не беруть гроші з лікарів, а заклади годують безкоштовно.

Медики вирушили в Ухань Інтерфакс

Зате в Україні на сайтах оголошень стали з'являтися пропозиції про продаж вакцини від цього коронавірусу. Автори просили за вакцину 2500 грн і запевняли, що вона розроблена в Ізраїлі. "Продам вакцини від коронавірусу. Вакцина від моторошного вірусу, який дістався до нас із Китаю". Хоча насправді над створенням вакцини ще тільки працюють лікарі за кордоном і перші вакцини випробовуватимуть влітку.

Ще одні шахраї на хвилі паніки та поширення неправдивої інформації про те, що посилки з Китаю можуть бути небезпечними, пропонують їх забирати. "Ризикну своїм здоров'ям, звичайно, за окрему плату, заберу з пошти вашу посилку з товаром із Китаю", – пише автор на ім'я Гліб. За послуги просить недорого, всього 200 грн.

Маркетологи також скористалися ситуацією і стали пропонувати звичайні маски як засіб, який може захистити від коронавірусу. Наприклад, є модні чорні маски, ціна яких 120 грн. Є звичайні медичні маски чорного кольору з вугільним прошарком по 15-16 грн. А в самих аптеках кажуть, що у них активно розкуповують звичайні медичні маски.

Хоча лікарі відзначають, що в першу чергу, маски повинні носити хворі люди, а не здорові. Це буде більш ефективно.

Модні маски

Модні маски

Пропонують не їсти банани

Крім цього в соцмережах розсилають оголошення про те, що нібито можна заразитися коронавірусом від бананів, і радять їх не купувати. Правда, судячи з назви вірусу, який вказаний у посланні, він зовсім не китайський.

На жаль, на відміну від Китаю, який мужньо бореться з новою хворобою і намагається не допустити її поширення по всьому світу, в Україні ми бачимо лише негативні приклади того, як деякі співвітчизники лише шукають способи нагріти руки на паніці і необізнаності людей.

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