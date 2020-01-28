Як зароджуються коронавіруси: журналіст описав страшну картину з Китаю

Пристрасть китайців до "мокрих ринків" (м'ясо туди потрапляє ще живим) є головною причиною зародження коронавірусів по типу 2019 nCoV.

На цей нюанс звернув увагу український журналіст Антон Семиженко. На своїй сторінці в Facebook він нагадав, як у 2002 році все у тому ж Китаї почалася епідемія атипової пневмонії, SARS.

Зародження коронавірусів у Китаї "Вести"

"Чоловік у південнокитайському місті Фошань приготував собі страву з курки, кішки і змії. Йому стало погано. Незабаром зараження перейшло на інших. Китайський уряд офіційно мовчав, ходили тільки чутки про дивну хворобу", – пише він.

Потім, на початку 2003 року чоловік із цим вірусом потрапив у Гонконг. "Заразив десяток людей у готелі. Звідти вірус потрапив до В'єтнаму, Бангладеш, Канади – і так далі. Точно такий сценарій, як зараз. І це теж був коронавірус. Правда, китайський уряд зараз більш відкритий", – пояснив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на тлі поширення коронавірусу, від якого померли вже понад 100 осіб, у ЗМІ з'явилися фотографії передбачуваного місця його зародження – ринку морепродуктів у китайському місті Ухань.

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