Як захиститися від коронавірусу: в ВООЗ назвали 6 правил

У Всесвітній організації охорони здоров'я ввели нові рекомендації, як захиститися від коронавірусу 2019 nCoV, який поширюється з Китаю.

Передача нового вірусу від людини до людини була підтверджена, проте епідеміологія на даний момент вивчена недостатньо, щоб остаточно встановити його клінічні особливості, повідомили на сайті ВООЗ.

Як захиститися від коронавірусу Факти

Організація дала такі рекомендації:

часто і ретельно мити руки з милом або обробляти їх антисептичним засобом;

при кашлі та чханні прикривати рот і ніс серветкою, а після використання негайно її викидати;

ретельно готувати їжу, особливо м'ясо і яйця;

уникати контакту з людьми, які мають симптоми грипу або застуди;

не контактувати з дикими або домашніми тваринами;

в разі підвищення температури, кашлю та утруднення дихання негайно звернутися до лікаря, повідомити про історію подорожей.

Мандрівникам, які контактували із зараженими коронавірусом людьми, рекомендують уникати поїздок і перельотів протягом інкубаційного періоду - 14 днів, а також перебувати під постійним наглядом медиків.

При цьому в ВООЗ підкреслили, що обмеження міжнародного трафіку - непотрібна міра.

Раніше OBOZREVATEL писав, що представники Міністерства охорони здоров'я України заявили, що в країні були зафіксовані три підозри на зараження новим смертельним коронавірусом з Китаю.

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