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Як захиститися від коронавірусу: експерти дали поради українцям

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Новий смертельно небезпечний коронавірус з Ухані почав все більше заявляти про себе вже за межами Китаю. Так, випадки вже зафіксовані в Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, Сінгапурі, Франції, Малайзії, В'єтнамі, Непалі, Австралії, Канаді, Шрі-Ланці, Камбоджі, Німеччині, також госпіталізовані з підозрою на зараження ним пацієнти в Росії, Білорусі та Україні.

Медики наполягають, що приводів для паніки в наших краях поки немає, тим більше, що згідно з наявними даними інфіковані в Україні люди заразилися не новим 2019-nCov, а іншими видами коронавірусів, менш небезпечними для людини.

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Проте, як то кажуть, береженого Бог береже. Й ігнорувати профілактику все ж не варто.

У зв'язку в наростанням загрози експерти нагадали, як можна знизити ризик зараження смертельною інфекцією.

Так, фахівці ВООЗ рекомендують уникати тісних контактів з будь-ким, у кого проявляються симптоми ГРВІ, зокрема кашель, нежить, чхання, охриплість голосу. Також вони нагадали, що вірус може проявити себе лихоманкою і задишкою, і призвести до таких станів, як пневмонія, ниркова недостатність, які загрожують летальними наслідками.

"Вчені вже заявили, що цей вірус передався людині від тварини, потім мутував і отримав ще один механізм передачі – від людини до людини, – каже терапевтка Наталія Гордієнко. – У зв'язку з цим варто бути обережнішими і споживати тільки ретельно термічно оброблені продукти тваринного походження, зокрема молоко, яйця, рибу тощо".

Також експерт порекомендувала на час відмовитися од відвідування пташиних ринків і уникати контакту з дворовими тваринами.

Щоб уникнути інфікування, медики рекомендують не торкатися руками обличчя (наприклад, потирати ніс або очі), особливо якщо ви перебуваєте поза домом, а також частіше мити руки – під проточною водою, з милом і не менше 20 секунд за сеанс.

Якщо ви кашляєте або чхаєте, обов'язково прикривайте ніс і рот одноразовою носовою серветкою, яку відразу ж викиньте в урну після використання. При цьому, відчувши нездужання, обов'язково зверніться до лікаря і пройдіть необхідне обстеження – це допоможе уникнути важких наслідків у разі, якщо ви заразилися коронавірусом.

А ось із медичними масками лікарі радять не бавитися. "Вдягати їх доречно в разі контакту із хворим або носієм інфекції у приміщенні або в місцях скупчення людей (вони захищають від потрапляння на шкіру і слизові оболонки крапель біологічних рідин, що містять частинки вірусу), а ось якщо носити їх постійно, користі ніякої не буде, швидше навпаки вона може посилити ймовірність інфікування", – зазначила терапевтка.

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Крім того, не варто забувати про відмову від шкідливих звичок, здорове харчування і фізичну активність. "Все це допоможе вам зберегти імунітет міцним, а отже підвищити шанси встояти перед атакою вірусів", – підсумувала лікарка.

Психотерапевтка Олександра Литвинчук зі свого боку рекомендує припинити зайву паніку, що теж підвищить вашу стійкість до вірусу. "Будь-які переживання і, тим більше панічні стани – це стрес для організму, який сам собою може спровокувати послабшання імунітету і підвищити ймовірність захворювання. Так що намагайтеся зберігати спокій, перевіряйте отриману інформацію (адже не секрет, що зараз є багато фейків, що нагнітають обстановку) і намагайтеся відволіктися від теми коронавірусу на щось приємне для вас, створюйте самі собі гарний настрій, але при цьому не лізьте на рожен (відмовтеся від поїздок в епіцентр зараження і спілкування з інфікованими) і підтримуйте свій імунітет (знову-таки спорт, правильне харчування, позитивні емоції, міцний тривалий сон)", – радить експерт.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, наскільки небезпечний коронавірус для вагітних.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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