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Як захистити легені від коронавірусу: врятує простий напій

163.5т
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Одним із найкорисниішх напоїв для зміцнення імунітету і здоров'я легень, зокрема під час пандемії коронавірусу, вважається чай із куркумою.

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За словами медиків, він здатний запобігти ураженню легень. Про це повідомляє "Рамблер".

Так, згідно з дослідженнями, куркума дуже ефективна завдяки куркуміну, що міститься в ній. Саме він захищає легені від фіброзу, до якого можуть призвести різні хвороби та віруси, зокрема COVID-19.

Чай з куркумою корисний для зміцнення імунітету і здоров'я легень

Чай з куркумою корисний для зміцнення імунітету і здоров'я легень

За словами фахівців, куркумін здатний на це через його протизапальні властивості. Крім цього, спеція також корисна для профілактики захворювань товстої кишки і жирової хвороби печінки.

Зазначимо також, що під час пандемії коронавірусу медики загалом радять пити багато води і теплих рідин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український лікар Євген Комаровський розповів, які ліки повинні бути в аптечці, щоб допомогти собі при захворюванні коронавірусом.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Поради лікарів Коронавірус
Тег
вірус
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