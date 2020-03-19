Як за хвилину зробити медичну маску: кілька корисних лайфхаків. Відео

На період карантину у зв'язку з коронавірусом COVID-19 медики і влада закликає не залишати своїх осель, а в разі гострої необхідності з'являтися в місцях, де є інші люди, в медичних масках.

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Експерти пояснюють, що сам по собі цей аксесуар від вірусу не здатний захистити, проте може знизити ризики зараження для оточуючих, якщо ви самі є джерелом інфікування. Тобто, вони допомагають захистити нас один від одного.

Однак тут невдача – масок в аптеках не знайти, а у всіляких інтернет-магазинах такі якщо і є, то ціна на них космічна (від 14 гривень за штуку, і часто продаються тільки оптом від 50 штук). З огляду на те, що цей засіб захисту необхідно міняти кожні дві години або після кожного чиха, то запас з десяти штук може розійтися за день.

Отже, якщо у вас виникла гостра необхідність покинути будинок і вийти в люди, а маски немає, експерти рекомендують прикривати ніс і рот звичайним шарфом, хусткою або бафом з щільної тканини.

Якщо ж такий варіант не підходить (жарко, немає відповідних аксесуарів і т.д.), а шити не вистачає часу і терпіння, можна спробувати змайструвати маску самому з підручних матеріалів, по одному з нижчеперелічених способів. Правда, термін служби таких масок буде коротшим, ніж у аптечного аксесуара, проте хвилин 30-60 вони прослужать.

Спосіб перший: з паперових рушників

Для виготовлення маски вам знадобиться два паперових рушники, дві канцелярські гумки і степлер. Складіть паперові рушники один до одного, згорніть їх "гармошкою" з кожного краю подверніть, вкладіть в кожен подворот по гумці і зафіксуйте степлером.

До речі, за таким же принципом більш "довготривалу" маску можна зробити з льняного або бавовняного носовичка.

Спосіб другий: з вологих серветок

Для цього вам знадобляться неароматизовані великі вологі серветки і нитка-гумка. Отже, попередньо висушіть кілька серветок (на ніч залиште відкритою всю упаковку або вийміть з неї пару штучок). Складіть разом дві-три серветки (кількість залежить від їх щільності) і з двох сторін простягніть по невеликому відрізу гумки (після зав'яжіть краю гумки на вузлики).

Спосіб третій: з бинта

Щоб зробити таку маску, потрібен широкий бинт і щільний папір формату А5. Відріжте два шматки бинта по 60 см кожен. Оберніть папір по широкій стороні кілька разів бинтом (так, щоб вийшло 6-8 шарів, в залежності від щільності бинта). Пропустіть з боків відрізи (це будуть зав'язки) і вийміть папір. При бажанні в якості додаткового фільтра можна вкласти всередину також тонкий відріз вати або складений в декілька шарів бинт.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно використовувати медичну маску.

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