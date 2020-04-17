Як врятуватися від диму та гару: Комаровський дав важливі поради

Тимур Григоренко Пульмонологія 10:15, 17.04.2020 Оновлено: 10:17, 17.04.2020

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський дав корисні поради, що робити при сильному задимленні на вулиці.

На своєму сайті медик порадив українцям уникати тривалого перебування на відритому повітрі іта дотримуватися заходів безпеки.

Дим у Києві

10 порад від Комароровско, коли на вулиці дим:

  • Перебуваючи на вулиці варто уникати фізичних навантажень. Потрібно дихати носом і не робити глибоких вдихів. По можливості накрити волосся головним убором.

  • Скасувати ранкові пробіжки на повітрі.

  • По поверненню додому потрібно відразу ж переодягнутися та прийняти душ.

  • Дома необхідно закрити всі вікна. По можливості включити кондиціонер або побутовий очищувач повітря.

  • У приміщенні потрібно підтримувати нормальну відносну вологість повітря 40 – 70%. Тобто необхідно включити зволожувач, вимити підлогу, відкрити закритий акваріум, походити по будинку з пульверизатором, розвісити вологі рушники та інше.

  • Для уникнення пересихання слизових оболонок потрібно багато пити рідини, а також регулярно закапувати ніс сольовими розчинами. Найпростіше розвести 1 чайну ложку солі в 1 літрі кип'яченої води і отриманим розчином регулярно зволожувати доступні слизові оболонки: капати в ніс, протирати очі, полоскати рот.

  • Не можна допускати псування повітря в будинок. Не потрібно, наприклад, смажити рибу, запалювати ароматичні свічки та каміни.

  • При наявності у дитини хронічної хвороби легенів (наприклад, бронхіальна астма), варто обговорити з лікарем необхідність додаткового прийому ліків (корекцію доз).

  • Не можна самостійно боротися з наслідками вдихання диму (кашель, чхання, кон'юнктивіт) за допомогою таблеток. При важкому кашлі потрібно пити багато води та звернутися до лікаря.

  • Паперові, тканинні маски не захищають від диму. Однак, марлева маска, змочена водою, допоможе зволожити слизову оболонку та її застосування поза приміщенням цілком доцільно.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Київ став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.

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