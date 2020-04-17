Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський дав корисні поради, що робити при сильному задимленні на вулиці.

На своєму сайті медик порадив українцям уникати тривалого перебування на відритому повітрі іта дотримуватися заходів безпеки.

10 порад від Комароровско, коли на вулиці дим:

Перебуваючи на вулиці варто уникати фізичних навантажень. Потрібно дихати носом і не робити глибоких вдихів. По можливості накрити волосся головним убором.

Скасувати ранкові пробіжки на повітрі.

По поверненню додому потрібно відразу ж переодягнутися та прийняти душ.

Дома необхідно закрити всі вікна. По можливості включити кондиціонер або побутовий очищувач повітря.

У приміщенні потрібно підтримувати нормальну відносну вологість повітря 40 – 70%. Тобто необхідно включити зволожувач, вимити підлогу, відкрити закритий акваріум, походити по будинку з пульверизатором, розвісити вологі рушники та інше.

Для уникнення пересихання слизових оболонок потрібно багато пити рідини, а також регулярно закапувати ніс сольовими розчинами. Найпростіше розвести 1 чайну ложку солі в 1 літрі кип'яченої води і отриманим розчином регулярно зволожувати доступні слизові оболонки: капати в ніс, протирати очі, полоскати рот.

Не можна допускати псування повітря в будинок. Не потрібно, наприклад, смажити рибу, запалювати ароматичні свічки та каміни.

При наявності у дитини хронічної хвороби легенів (наприклад, бронхіальна астма), варто обговорити з лікарем необхідність додаткового прийому ліків (корекцію доз).

Не можна самостійно боротися з наслідками вдихання диму (кашель, чхання, кон'юнктивіт) за допомогою таблеток. При важкому кашлі потрібно пити багато води та звернутися до лікаря.