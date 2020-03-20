Як врятуватися літнім людям від коронавірусу: цінні поради

У мережі з'явилися поради, як діяти під час пандімії коронавірусу людям похилого віку.

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Про це на своїй сторінці в Instagram написав фахівець з YouTube та відеореклами Андрій Шатирко. Він порадив усім користувачам зателефонувати своїм батькам чи бабусі з дідусем та розповісти про те, як потрібно поводитися під час карантину (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Зазначимо, що найбільше до інфікування і важкого перебігу коронавірусної інфекції схильні саме літні люди.

Так, Шатирко дав людям 60+ такі поради:

Залишайтеся вдома. Виходьте в разі крайньої потреби.

Часто мийте руки не менше 30 секунд чи обробляйте їх антисептиком.

Поговоріть зі своїм сімейним лікарем про запас ліків, який треба мати вдома.

Добре харчуйтеся, дбайте про здоровий сон та психологічний комфорт.

Використовуйте захисну маску, якщо захворіли і маєта кашель чи нежить.

Дезинфікуйте мобільні телефони, а також поверхні. Провітрюйте помешкання.

Будьте постійно на зв'язку з рідними та близькими.

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Не нервуйтеся.

Коронавірус в Україні продовжив набирати обертів – захворіли вже 26 осіб у різних областях і 3 з них померли. У світі найтривожніша ситуація в Італії – там заразилися понад 41 тисячі осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" закликала волонтерів допомогти мінімізувати пересування літніх людей та тих, хто потребує допомоги, та долучитися до платформи допомоги, де кожен може розмістити повідомлення про товари або ліки, які потрібно купити в аптеках, магазинах тощо.

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