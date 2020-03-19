Як виглядає коронавірус під мікроскопом: з'явилися знімки

Опубліковано фотографії коронавірусу COVID-19, зроблені за допомогою мікроскопа.

Зображення були зроблені в лабораторії Новосибірського державного наукового центру вірусології і біотехнології "Вектор", повідомляє Life (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

pixabay.com

Знімки отримані методом негативного контрастування на електронному мікроскопі JEM-1400. Розмір частинок – 100-120 нанометрів (мільярдна частка метра).

ДНЦ "Вектор" має одну з найбільш повних колекцій вірусів, включаючи зразки лихоманки Ебола, натуральної віспи, SARS та інші.

life.ru

life.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, число випадків зараження коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 19 березня перевищило 219 тисяч чоловік. На планеті вже близько 170 країн і територій, де виявили захворювання.

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