Як відрізнити весняну алергію від коронавірусу: озвучені прості принципи

У весняної алергії і коронавірусу COVID-19 є схожі симптоми, але розрізнити два цих захворювання не важко.

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Як пише Daily Geek Show, лихоманка зазвичай виникає не через алергію, а через вірусну або бактеріальну інфекцію.

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Хоча алергія може привести до втоми і болю в тілі, але зазвичай біль є ознакою наявності патогена.

Якщо у вас нудота і діарея, це також може означати, що у вас коронавірус, а не сезонна алергія.

Однією з найбільш характерних ознак коронавірусу є повна втрата нюху і смаку, яку слід відрізняти від закладеного носа, викликаного алергією, при якому обмежується нюх людини.

Як писав OBOZREVATEL, люди, які страждають від сезонної алергії, більшою мірою схильні до ризику зараження коронавірусом.