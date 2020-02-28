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/ Пульмонологія

Коронавірус чи застуда: лікар назвав 5 відмінностей

1.4т
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Новий китайський коронавірус COVID-19 потихеньку підбирається до наших кордонів – напередодні підтвердився випадок зараження в сусідній Білорусі.

Медики кажуть, що прояви коронавіруса дуже схожі на симптоми інших ГРВІ, тому не рекомендують баритися із зверненням за медичною допомогою.

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Однак лікар Дмитро Сімкін у себе на сторінці в Instagram написав, що коронавірус не вийде переплутати з менш небезпечною "застудою" і розповів про відмінності, які дадуть зрозуміти, який саме вірус вас атакував.

"Коронавірус проявляється раптово. Часто на початку ГРВІ ви як би балансуєте: хворіти-не хворіти, що відчувається дуже явно. Однак у випадку з COVID-2019 все інакше! Захворювання починається різко, без попередніх симптомів", – пише експерт.

Від підкреслює, що при зараженні COVID-2019 температура тіла може піднятися до 39,5 градусів протягом короткого часу і триматися приблизно на такому рівні постійно. При застуді ж зазвичай температура тіла не перевищує 38 градусів.

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"Відомо, що в 80% випадків у пацієнтів виявили сухий кашель. Він може бути не сильним, проте виснажливим, при цьому хворому складно відкашлятися. Для ГРВІ характерний більшою мірою мокрий кашель або взагалі його відсутність", – уточнив Сімкін.

За словами лікаря, слабкість і стан втоми супроводжує будь-яку вірусну інфекцію, при цьому при COVID-2019 ці стани більш відчутні і сильні.

"На пізніх стадіях зараження коронавірусом можна відчути сильну задишку, біль в грудях і тахікардію. Варто зауважити, що даний симптом є найнебезпечнішим з усіх перерахованих вище", – підсумував лікар.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що на українському кордоні затримали людей з підозрою на коронавірус.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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