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/ Пульмонологія

Як відрізнити коронавірус від серцевого нападу: симптоми схожі

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І при захворюванні коронавірусом COVID-19, і при серцевому нападі може проявитися схожий симптом – задишка.

У прес-службі Британського фонду серця (BHF) пояснили, як розрізнити ці захворювання.

Як відрізнити коронавірус від серцевого нападу: симптоми схожі

При коронавірусі задишка може супроводжуватися лихоманкою з температурою 38 градусів і вище. Також виникає безперервний кашель.

Під час серцевого нападу поряд із задишкою пацієнт може відчувати біль у грудях або дискомфорт, який раптово виникає і не проходить. У деяких біль може поширитися на руки, шию, щелепу, спину, живіт. Іноді виникають почуття нудоти, запаморочення, пітливість.

У випадку з серцевим нападом необхідно терміново викликати "швидку допомогу". До її прибуття хворому слід сісти в крісло, прийняти аспірин і зберігати спокій.

Якщо підтверджено коронавірус, потрібно залишатися в самоізоляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, число випадків зараження коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 19 березня перевищило 219 тисяч чоловік. На планеті вже близько 170 країн і територій, де виявили захворювання.

В Україні число інфікованих збільшилася до 16 осіб (в Чернівецькій області – 10, в Житомирській – 1, в Донецькій – 1, в Київській області – 2, в Києві – 2). Два з цих випадків летальні.

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Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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