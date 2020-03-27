Як відрізнити коронавірус від кон'юнктивіту: доктор назвала ознаки

Одним із симптомів коронавірусу може бути почервоніння очей, але запалення слизової очей відбувається і при звичайному кон'юнктивіті.

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Завідуюча кафедрою офтальмології Національного медичного університету імені Богомольця, доктор медичних наук, професор Оксана Вітовська розповіла, як розрізнити ці симптоми, пишуть "Факти".

Як відрізнити звичайний кон'юнктивіт від "коронавірусного"

"Попередньо з'ясувати, через що очі почервоніли, турбують біль і різі, можна і самому. Якщо людина, прокинувшись вранці, бачить, що очі закисли, і вона насилу розтулила повіки, є багато жовтуватого слизу, то це бактеріальний кон'юнктивіт", – зазначила вона.

При вірусному запаленні слизова ока червоніє, посилюється сльозотеча, іноді з'являється світлобоязнь. Характерно, що відокремлюваного слизу вранці трохи і практично завжди зачеплені обидва ока.

За словами Вітовської, лікування вірусного кон'юнктивіту складне і зазвичай затягується на два-три тижні.

Доктор порадила для уникнення попадання мікробів в очі і зменшення ризику зараження якомога частіше і ретельно мити руки. На вулиці можна використовувати спеціальні вологі антисептичні серветки. Головне – не торкатися до очей, щоб не занести інфекцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики виявили, що ще одним симптомом коронавірусу є почервоніння і дискомфортний стан очей, викликані запаленням.

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