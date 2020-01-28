Як в Україні перевіритися на коронавірус: покрокова інструкція

Україна найближчим часом отримає тест-системи, за допомогою яких можна буде зменшити тривалість діагностування нового коронавірусу 2019 nCoV.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV. При цьому він уточнив, що на даний момент у світі немає засобів для діагностики саме цього коронавірусу.

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Як проводиться перевірка

"Спочатку пацієнта діагностують на грип. Якщо підтвердження діагнозу немає, то проводиться діагностика на тип коронавірусу, який присутній в Україні. Діагностичні системи є в лабораторних центрах кожної області країни", – розповів Коваль.

Потім, у разі, якщо ж і ці результати також будуть негативними, а самопочуття пацієнта не покращиться, зразки відправлять в одну із двох лабораторій Києва, де проведуть додаткове обстеження на всі наявні віруси.

У разі негативного результату і в цих лабораторіях, зразок відправлять до лабораторії ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на тлі поширення коронавірусу, від якого померли вже понад 100 осіб, у ЗМІ з'явилися фотографії передбачуваного місця його зародження – ринку морепродуктів у китайському місті Ухань.

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