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/ Пульмонологія

Замість маски – каски і пляшки: несподівані фото панікерів із Китаю "рвуть" соцмережі

2.8т
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Жителі Китаю захищаються від коронавірусу 2019 nCoV за допомогою пластикових пляшок і пакетів.

Як пише Daily Mail, люди сильно налякані, що можуть заразитися, тому йдуть на відчайдушні заходи.

У публічних місцях, таких як метро, аеропорти, супермаркети, часто можна бачити людей в поліетиленових пакетах або з великими пляшками на голові.

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Заражених – 6168, жертв – 133: ВООЗ скликала нову екстрену нараду через коронавірус

Ці кадри викликали ажіотаж у мережі і масово поширюються користувачами.

Як у Китаї рятуються від коронавірусу

Як у Китаї рятуються від коронавірусу

Daily Mail

Як у Китаї рятуються від коронавірусу

Як у Китаї рятуються від коронавірусу

Daily Mail

Як у Китаї рятуються від коронавірусу

Як у Китаї рятуються від коронавірусу

Daily Mail

Як у Китаї рятуються від коронавірусу

Як у Китаї рятуються від коронавірусу

Daily Mail

Як у Китаї рятуються від коронавірусу

Як у Китаї рятуються від коронавірусу

Daily Mail

Як у Китаї рятуються від коронавірусу

Як у Китаї рятуються від коронавірусу

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми даними, кількість заражених новим коронавірусом 2019 nCoV станом на ранок 29 січня різко зросла до 6131, загинули вже 132 людини.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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