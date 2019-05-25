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/Пульмонологія

Як уникнути бронхітів і оздоровити легені: порада лікаря

1.7тЧитати матеріал російською

Оздоровити легені та уникнути постійних бронхітів допомагає активний спосіб життя і регулярні фізичні вправи, в тому числі – спів.

Головне, що тренувати свої легені потрібно щодня. Таку пораду в ефірі ObozTV дала лікар-пульмонолог вищої категорії Вікторія Ялтонська.

"Наші органи не призначені для того, щоб ми їх жалували і тримали в "золотій клітці". Органи вдячно відповідають, коли ми їх навантажуємо", – пояснила медик.

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Вона наголосила, що коли людина живе в спокійному ритмі "машина – квартира – машина – робота", то легені задіяні приблизно на 30-40%.

"Немає необхідності дихати більше. Відповідно, виникають ділянки, які мало вентилюються. Туди надходить менше кисню, там трохи гірше кровопостачання. При цьому завжди є ризик, що в легенях тепло, добре, є поживні речовини – і ми самостійно збільшуємо ризики бронхітів і пневмонії. Тому що бактеріям там комфортно, вони можуть почати безконтрольно розмножуватися і викликати запальні захворювання", – розповіла Ялтонська.

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Лікар порекомендувала навантажувати організм не 2-3 рази на тиждень, а щодня.

"Наприклад, сьогодні пройти 5 км, завтра сходити в спортзал, післязавтра – піти в караоке і 2 години співати. Таким чином ми тренуємо легені та покращуємо вентиляцію. І фактично це найголовніша профілактика будь-яких захворювань", – підкреслила фахівець.

Спів у караоке - відмінне тренування для легенів

Спів у караоке - відмінне тренування для легенів

Merriam Music

Раніше OBOZREVATEL писав про причини виникнення раку легенів у тих, хто ніколи не курив. Зверніть увагу на ранні та пізні симптоми смертельного захворювання, які не можна ігнорувати.

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Теми
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Особа
Вікторія Ялтонська 
Місце
Україна
Теги
лікаріздоров'яПоради лікаря
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