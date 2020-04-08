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Як унеможливити поширення коронавірусу від людини до людини: у МОЗ дали відповідь

8.4т
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Обов'язкове носіння маски у громадських місцях, яке з 6 квітня запроваджене в Україні, є превентивним заходом, який допомагає унеможливити поширення збудника коронавірусу COVID-19 від людини до людини.

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Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, поєднання до носіння маски дотримання дистанцій між людьми дозволить уникнути контакту з потенційно інфікованою людиною.

Ляшко вкотре закликав українців залишатися у самоізоляції. Особливо це має стосунок до людей похилого віку та людей, які мають хронічні захворювання. За його словами, саме у цих верств населення при інфікуванні коронавірусом найчастіше виникають ускладення, інколи навіть несумісні з життям.

Як унеможливити поширення коронавірусу від людини до людини: у МОЗ дали відповідь

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що частина карантинних заходів, наприклад, носіння маски в громадських місцях, може діяти в Україні до вересня.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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