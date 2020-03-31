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/ Пульмонологія

Як уберегтися від коронавірусу і не заразити інших: японський імунолог дав поради

1.1т
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Найкраще уберегтися самому та не заразити оточуючих під час пандемії коронавірусу допоможе суворе дотримання всіх рекомендацій медиків і карантинних обмежень.

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На цьому наголошує доктор медицини, імунолог із японського Університету Кіото Такаюкі Міядзава. Водночас Такаші Хірано із посольства Японії в Україні на своїй сторінці у Facebook простими словами описав його поради щодо того, що кожна людина має робити зараз, аби не поширювати вірус.

Зазначається, що COVID-19 (SARS-CoV-2) не є "невідомим вірусом" а всього лише версією SARS-CoV-1. Обидва вони подібні між собою, тож заходи протидії щодо них подібні. Науковець із Японії, яка чи не найкраще справляється із приборканням пандемії, переконаний, що вже скоро вчені винайдуть ліки від нового коронавірусу, а поки кожному варто самому постаратися мінімізувати ризик зараження ним.

Як уберегтися від коронавірусу і не заразити інших: японський імунолог дав поради

"Зараз важливо зупинити поширення. Багато людей не помічають, що вони вже хворі, через відсутність симптомів. Це небезпечно, адже вони несвідомо передають вірус. А інші можуть помирати через подібну передачу", – передає слова вченого Хірано.

Крім цього, додає він, потрібно змінити сприйняття – зокрема, зосередитися на тому, як не передати вірус іншим, а не як не захворіти на нього.

Як уберегтися від коронавірусу і не заразити інших: японський імунолог дав поради

"Вірус не передається звичайним диханням, натомість кашлем і слиною. Але якщо хворі носять маски, то вони запобігають передачі інфекції іншим. Тож дихайте носом, а не ротом: якщо вірус помножиться в глибині твоїх легенів, то вже кінець", – переконує науковець.

Також він зазначає, що здебільшого вірус передається руками, тому, коли виходите із дому, не треба торкатися до очей, носа, губ і рота.

"Щодо місць, де є скупчення людей, можливо, вам страшно, але якщо не дуже шумно – то можна й ходити туди", – цитує імунолога Хірано.

Японії вдається тримати коронавірус під контролем

Японії вдається тримати коронавірус під контролем

dw.com

Крім цього, японський імунолог рекомендує:

  • якщо розмовляєш із декількома людьми – надівай маску;

  • якщо їси з кимось – мовчи, концентруйся на їжі та смакуй. Розмовляти можна після їжі, але вже з маскою;

  • коли повертаєшся додому – одразу мий руки, якщо антисептик є біля дверей, то користуйся ним, мити потрібно й ручку дверей;

  • не пий алкоголю: він сам собою шкідливий, а коли ти п’янієш, то говориш активніше;

  • приймай душ якомога раніше після повернення додому.

"Усе. Ці речі запобігатимуть масовому зараженню. Якщо міста буде закрито, то заклади харчування закриються обов’язково. Й інші теж збанкрутують. Не думай, що це чужа справа. І ти також колись захворієш. Щоб урятуватися, харчуйся здоровою їжею, спи добре, припини курити", – підсумував Хірано рекомендації від японського науковця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун опублікувала незвичайну інструкцію про те, які симптоми відрізняють коронавірус COVID-19 від грипу і просто муд*ка.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Поради лікарів
Місце
Японія
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