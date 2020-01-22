"Як у фільмі жахів про зомбі!" Мережу вразили кадри перевезення зараженого коронавірусом у Китаї

Кадри, на яких показане нібито транспортування зараженого новим видом коронавирусу в Китаї, шокували мережу.
Рівень панічних настроїв ще сильніше почав зростати після поширення цього відео в соцмережах. Незабаром ролик також підхопили ЗМІ (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Мережу вразили кадри перевезення зараженого коронавірусом
Скріншот із відео
На ньому можна побачити, як медпрацівники у спеціальному одязі вантажать хворого в так званому скафандрі в машину швидкої допомоги.
Користувачі в мережі написали, що побачене нагадує кадри з фільмів жахів або картин про зомбі-апокаліпсис.
Chiny. Tak wygląda transport zarażonych nowym śmiercionośnym wirusem atakującym drogi oddechowe. pic.twitter.com/qO9OGwCVdd- Mag (@ czarymarybum777) 21 січня 2020 р
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На даний час є 440 підтверджених випадків зараження цим вірусом, померли вже дев'ять хворих. Він поширився на кілька китайських провінцій, а також за кордоном, в тому числі у США, Таїланді і Південній Кореї.
Медики вже попередили, що смертельний коронавірус, який косить жителів Китаю, може мутувати і поширюватися далі.
На тлі загальної паніки вчені з Техасу, Нью-Йорка і Китаю почали розробку вакцини проти цього вірусу.
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