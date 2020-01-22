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/ Пульмонологія

"Як у фільмі жахів про зомбі!" Мережу вразили кадри перевезення зараженого коронавірусом у Китаї

4.8т
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Кадри, на яких показане нібито транспортування зараженого новим видом коронавирусу в Китаї, шокували мережу.

Рівень панічних настроїв ще сильніше почав зростати після поширення цього відео в соцмережах. Незабаром ролик також підхопили ЗМІ (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

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Мережу вразили кадри перевезення зараженого коронавірусом

Мережу вразили кадри перевезення зараженого коронавірусом

Скріншот із відео

На ньому можна побачити, як медпрацівники у спеціальному одязі вантажать хворого в так званому скафандрі в машину швидкої допомоги.

Користувачі в мережі написали, що побачене нагадує кадри з фільмів жахів або картин про зомбі-апокаліпсис.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
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