"Як у фільмі жахів про зомбі!" Мережу вразили кадри перевезення зараженого коронавірусом у Китаї

Кадри, на яких показане нібито транспортування зараженого новим видом коронавирусу в Китаї, шокували мережу.

Рівень панічних настроїв ще сильніше почав зростати після поширення цього відео в соцмережах. Незабаром ролик також підхопили ЗМІ (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Новини Китай заявив про сотні інфікованих смертельним коронавірусом

Мережу вразили кадри перевезення зараженого коронавірусом Скріншот із відео

На ньому можна побачити, як медпрацівники у спеціальному одязі вантажать хворого в так званому скафандрі в машину швидкої допомоги.

Користувачі в мережі написали, що побачене нагадує кадри з фільмів жахів або картин про зомбі-апокаліпсис.

Chiny. Tak wygląda transport zarażonych nowym śmiercionośnym wirusem atakującym drogi oddechowe. pic.twitter.com/qO9OGwCVdd - Mag (@ czarymarybum777) 21 січня 2020 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На даний час є 440 підтверджених випадків зараження цим вірусом, померли вже дев'ять хворих. Він поширився на кілька китайських провінцій, а також за кордоном, в тому числі у США, Таїланді і Південній Кореї.

Медики вже попередили, що смертельний коронавірус, який косить жителів Китаю, може мутувати і поширюватися далі.

На тлі загальної паніки вчені з Техасу, Нью-Йорка і Китаю почали розробку вакцини проти цього вірусу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!