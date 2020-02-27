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/ Пульмонологія

Як швидко поширюється коронавірус: з'явилися показові дані

2.4т
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Один заражений смертельним коронавірусом COVID-2019 може інфікувати в середньому від двох до трьох осіб.

Про таку високу швидкість поширення захворювання розповів глава спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я Китаю Чжун Наньшань, передає РІА Новини.

"Інфікування при нинішній епідемії, можливо, відбувається активніше, ніж при SARS (Важкий гострий респіраторний синдром), якщо виходити з наявних на даний момент статистичних даних. Один заражений, ймовірно, може заразити від двох до трьох осіб", – повідомив експерт.

Епідемія коронавірусу в Китаї

Епідемія коронавірусу в Китаї

Нагадаємо, що в Китаї за добу, 26 лютого, від коронавірусу померли 29 осіб. Це найнижчий показник, починаючи з 30 січня. На даний момент загальна кількість жертв у всьому світі складає 2744, більше 78,4 тисяч осіб заразилися.

При цьому через карантинні заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу в Китаї люди змушені довго перебувати вдома без засобів до існування, оскільки більшість підприємств тимчасово закриті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівцях у двох українців з Італії запідозрили коронавірус.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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