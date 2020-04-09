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/ Пульмонологія

Пацієнтка зняла на відео, як роблять тест на COVID-19

5.8т
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Дівчина-підліток зі штату Юта (США) показала, як беруть мазок для ПЛР-аналізу на коронавірус COVID-19.

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Неприємну процедуру вона порівняла з "уколом у мозок", передає Daily Mail (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Зазначається, що ролик американки Шелбі зібрав мільйони переглядів на Tik Tok. У короткому відео медсестра простягає руку через вікно машини до пацієнтки. Ватяну паличку для мазка вставляють глибоко в ніздрю, щоб досягти задньої частини горла. Далі тампон обертають декілька секунд, щоб зібрати клітини з носової порожнини.

Тест на коронавірус

Тест на коронавірус

Скрін відео

"Так, це огидно, вибач", – сказала медсестра, взявши аналіз. Шелбі зі свого боку зазначила, що тест був болючим і "змусив її заткнутися". Ніс дівчини трохи кровоточив після процедури.

Зазначимо, процедура забору матеріалу для тесту на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції є однаковою в усьому світі.

Мазок із носоглотки використовується для збору клітин із глибини порожнини носа, тому що сама ніздря не дає достатньо точного зразка.

Після збору матеріал відправляють у лабораторію для проведення тесту. Він включає побудову моделі ДНК людини з використанням проби. Лаборанти шукають сліди генетичного матеріалу (РНК) коронавірусу, який, якщо людина заражена, присутній у ДНК людини.

Як писав OBOZREVATEL, в американському штаті Нью-Йорк за добу від COVID-19 померли ще 799 осіб. Кількість смертей зростає вже третій день поспіль.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
США
Теги
інфекція хвороба видео
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Si Kal
Si Kal
Нихрена это не больно,пусть не придумывает. Совершенно безболезненная и простая процедура. В клинике Медион стоит 290 гривен.
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