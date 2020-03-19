Як правильно носити і знімати маску: лайфхаки

Щоб медична маска була ефективною і дійсно захищала людину, її потрібно правильно носити.

Правила того, як надягнути і зняти медичну маску, зібрав "Лайфхакер". Портал нагадав, що експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендують надягати маску в двох випадках:

Якщо ви здорові, але близько спілкуєтеся з людиною, що має ознаки респіраторної інфекції: кашель, підвищену температуру, нежить, біль у горлі і так далі.

Якщо у вас самих такі симптоми.

При цьому медичний підрозділ урядового порталу Гонконгу наполягає, що обличчя необхідно захищати маскою, якщо:

Ви перебували в тісному (на відстані до 2 метрів) контакті з людьми, у яких на той момент були або незабаром з'явилися ознаки ГРВІ. В такому випадку ви повинні носити маску як мінімум 10 днів після цього контакту.

Ви відвідуєте лікарні або клініки або ж працюєте в них.

Вам доводиться проводити час у людних місцях чи місцях із поганою вентиляцією: метро, тісному переповненому офісі, супермаркеті, маленькому класі.

Ваша робота пов'язана з продуктами харчування або ж обслуговуванням пасажирів у громадському транспорті.

Медична маска Поиск

Існує декілька видів масок. Одноразові використовують кілька годин, а потім обов'язково викидають. Знімати, а потім знову надягати таку маску не можна.

Багаторазові виготовлені з щільної тканини, яка миється і яку виробники рекомендують прати в гарячій воді відповідно до інструкції.

"Їх не завжди вдається очистити належним чином, і це дійсно проблема", – попередив Вільям Шаффнер, професор медицини в відділенні інфекційних захворювань Медичної школи Університету Вандербільта (Нешвілл, США).

Крім того, дослідження 2015 року показало, що медпрацівники, які віддають перевагу багаторазовим маскам, страждають від ГРВІ частіше, ніж їх колеги, які користуються одноразовими варіантами. Причина якраз у складності очищення.

Що стосується респіраторів, то американська некомерційна організація Consumer Reports, яка займається захистом прав споживачів, попереджає: його складно надягнути так, щоб уникнути протікання. Наприклад, американські працівники сфери охорони здоров'я зобов'язані проходити щорічний тест, щоб довести, що вміють правильно користуватися пристроєм.

Як правильно надягнути медичну маску

1. Чистими руками піднесіть маску до обличчя (внутрішньою стороною, якщо її вдалося ідентифікувати).

Нижнім краєм вона повинна накрити підборіддя, а верхнім – ніздрі та кінчик носа. Ніздрі повинні бути прикриті обов'язково!

2. Закріпіть маску на обличчі

Як саме, залежить від виду аксесуару.

Маска з вушними петлями. Просто надягніть кожну петлю на вухо.

Маска з еластичними петлями. Одягніть маску так, щоб нижня петля опинилася на потилиці або шиї, а верхня – в районі маківки.

Маска із зав'язками. Деякі маски поставляються зі смужками тканини з верхньої та нижньої сторони. Підніміть маску за верхні зав'язки і закріпіть їх бантиком трохи нижче верхівки. Нижні поки залиште вільними: їх треба буде зав'язати на потилиці, але тільки після наступного кроку.

Правильно вдягнуті медичні маски Анна Гурідова / Лайфхакер

3. Відрегулюйте носову частину

Великим і вказівним пальцями надайте верхньому гнучкому краю маски форму вашого носа.

4. Розправте маску на обличчі

Вона повинна повністю закривати підборіддя і нижню частину носа. Пальцями щільно притисніть маску до обличчя й переконайтеся, що між нею і шкірою немає щілин.

Для наочності ВООЗ представила відео, як правильно надягнути маску з вушними петлями (інші моделі надягають аналогічно).

Як правильно знімати маску

Звільняти обличчя від маски теж важливо за певним алгоритмом:

Ретельно вимийте руки.

Не торкайтеся до передньої частини маски: найімовірніше, на ній є віруси або бактерії.

Знімаючи маску, тримайтеся тільки за її петлі або зав'язки.

Покладіть використану маску в поліетиленовий пакет, зав'яжіть його і киньте у відро для сміття. У лікарнях, як правило, є спеціальні урни для утилізації біологічно небезпечних предметів, таких як використані маски і рукавички.

Знову вимийте руки теплою водою з милом або скористайтеся дезинфікуючим засобом.

Раніше OBOZREVATEL писав, як зшити маску в домашніх умовах.

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