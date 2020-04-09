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/ Пульмонологія

Як правильно користуватися респіраторами: українцям дали поради

2.9т
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У Центрі громадського здоров'я України заявили, що респіратори, які захищають від інфікування коронавірусом COVID-19, не забезпечують надійного захисту неголеним людям, а надто тим, хто має бороду.

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Поради, як правильно використовувати респіратори опубліковані у Facebook установи. Там нагадали, що медикам під час догляду за пацієнтами з COVID-19 рекомендовано використовувати респіратор класу захисту не нижче FFP2.

Крім того, респіратор має бути виготовлений із нетканого фільтрувального матеріалу.

Неголених не захищає: українцям дали поради, як правильно користуватися респіраторами

Як надягати респіратор:

  • довге волосся треба зібрати у хвіст, чоловікам – поголитися;

  • якщо носите окуляри, їх варто зняти перед надяганням респіратору;

  • руки обробити;

  • заведіть гумки на передню частину респіратора та просуньте долоню під ними;

  • прикладіть чашу респіратора до обличчя, верхню гумку перекиньте на потилицю, нижню – за вуха;

  • розправте респіратор на обличчі, обтисніть носову пластину пальцями обох рук;

  • перевірте, щоб гумки респіратора не перехрещувалися – для цього достатньо подивитися на себе в дзеркало.

"Після кожного надягання треба робити так званий тест долоні: тримайте руки перед респіратором і зробіть різкий вдих (для респіраторів з клапаном) або видих (для респіраторів без клапану). Якщо відчули, що повітря проходить між респіратором та шкірою, треба поправити респіратор на обличчі", – сказано у повідомленні.

У центрі зазначили, що під час догляду за хворими, які мають інфекції із контактним або краплинним шляхом передавання, зовнішня поверхня респіратора може забруднитися небезпечними мікроорганізмами. У такому разі респіратор можна використовувати лише як одноразовий засіб.

Також слід замінити респіратор, щойно він став вологим. Зазвичай, виробники зазначають максимальний термін використання респіраторів – не більше восьми годин безперервної роботи чи одна робоча зміна.

Якісний та ефективний респіратор має такі параметри:

  • носовий затискач з м’якого металу;

  • високу щільність фіксації на обличчі;

  • не перешкоджає нормальному диханню;

  • простоту в догляді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в американському Центрі з контролю і профілактиці хвороб рекомендують чоловікам збрити бороду, оскільки вона підвищує шанс заразитися коронавірусом в 1000 разів.

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Автор
Гліб Іванов
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