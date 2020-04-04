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/ Пульмонологія

Як потрібно захистити продукти від коронавірусу: поради лікаря

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Щоб уникнути зараження коронавірусом COVID-19 від продуктів, які куплені в магазині, потрібно дотримуватися кількох заходів безпеки.

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Корисні поради дав американський лікар з 20-річним стажем Джефрі Ван Уінг, передає "Рамблер".

Медик рекомендував не нести продукти прямо на кухню, а залишати, наприклад, в коморі. Перебуваючи в супермаркеті не потрібно чіпати різні товари. Брати в руки варто тільки те, що купуєте.

Продукти

Продукти

Йти за покупками потрібно зі списком, що мінімізувати перебування в громадському місці. При цьому Ван Уінг настійно рекомендував зовсім не ходити в магазини тим, у кого є симптоми застуди або тим, хто старше 60 років. Також відвідувати супермаркети краще в медичних рукавичках.

На кухні потрібно продезінфікувати стіл перш покласти на нього продукти. Всі картонні коробки слід викинути, а внутрішню упаковку взяти помитими руками і перекласти в чисте місце.

Овочі і фрукти потрібно ретельно мити з милом протягом 20-30 секунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар пояснив, як не заразитися коронавірусом через доставку їжі і посилки.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
продукти
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