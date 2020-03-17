Як починається коронавірус: названі перші симптоми

Симптоми коронавірусу COVID-19 починаються з високої температури, після цього з'являється сухий кашель, який може привести до утрудненого дихання.

Як повідомляє BBC, перші симптоми коронавірусу можна переплутати з іншими звичайними зимовими інфекціями типу ГРВІ або грипу (щоб подивитися ілюстрацію, проскрольте новину до кінця).

pixabay.com

В середньому симптоми проявляються через п'ять днів з моменту зараження, але у деяких людей цей період може бути довшим.

Інкубаційний період може становити до 14 днів, однак деякі лікарі відзначають, що він може тривати до 24 днів.

Найбільш заразним вважається той, у кого активно проявляються симптоми коронавірусу, хоча є підстави підозрювати, що інфекція може передаватися від зараженої людини навіть при відсутності у неї яскраво виражених симптомів, тобто в інкубаційній фазі.

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився прогноз, що коронавірус вб'є від 15 до 68 мільйонів осіб.

Епідеміологи припустили, що коронавірус може затягнутися на 6-12 місяців або кілька років навіть після закінчення пандемії.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!