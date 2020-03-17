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/ Пульмонологія

Як починається коронавірус: названі перші симптоми

7.2т
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Симптоми коронавірусу COVID-19 починаються з високої температури, після цього з'являється сухий кашель, який може привести до утрудненого дихання.

Як повідомляє BBC, перші симптоми коронавірусу можна переплутати з іншими звичайними зимовими інфекціями типу ГРВІ або грипу (щоб подивитися ілюстрацію, проскрольте новину до кінця).

Як починається коронавірус: названі перші симптоми

pixabay.com

В середньому симптоми проявляються через п'ять днів з моменту зараження, але у деяких людей цей період може бути довшим.

Інкубаційний період може становити до 14 днів, однак деякі лікарі відзначають, що він може тривати до 24 днів.

Найбільш заразним вважається той, у кого активно проявляються симптоми коронавірусу, хоча є підстави підозрювати, що інфекція може передаватися від зараженої людини навіть при відсутності у неї яскраво виражених симптомів, тобто в інкубаційній фазі.

Як починається коронавірус: названі перші симптоми

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився прогноз, що коронавірус вб'є від 15 до 68 мільйонів осіб.

Епідеміологи припустили, що коронавірус може затягнутися на 6-12 місяців або кілька років навіть після закінчення пандемії.

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Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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