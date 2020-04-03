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Як підписати декларацію з лікарем онлайн: інструкція на час карантину

1.9т
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Під час карантину через пандемію коронавірусу українці можуть підписати декларацію з сімейним лікарем або терапевтом онлайн.

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Таку можливість надає сервіс HELSI.me. На ньому можна вибрати лікаря, перевірити його в Національній службі здоров'я України і чи є у нього вільні місця.

Як підписати декларацію з лікарем онлайн

Як підписати декларацію з лікарем онлайн

Щоб укласти декларацію з лікарем, потрібно зробити наступні кроки:

  • зайти на сторінку https://helsi.me/

  • ввести в пошуку спеціальність лікаря

  • вибрати район, де ви зареєстровані або живете

  • вибрати лікаря, зручну дату і час прийому

  • зареєструватися

  • ввести свій номер телефону, після чого має прийти СМС-повідомлення з паролем для входу в систему, пароль необхідно зберегти

  • заповнити поля реєстраційної форми.

Також варто зателефонувати в лікарню і запитати, що потрібно для підписання декларації з лікарем. Традиційно просять принести паспорт та ідентифікаційний код, але може знадобитися зошит або додаткові документи.

Як писав OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України рекомендує поліклінікам і лікарням на період карантину виділити лікарів, які будуть приймати пацієнтів без декларації з сімейним лікарем.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
сімейний лікар вірус
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