Як підписати декларацію з лікарем онлайн: інструкція на час карантину

Під час карантину через пандемію коронавірусу українці можуть підписати декларацію з сімейним лікарем або терапевтом онлайн.

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Таку можливість надає сервіс HELSI.me. На ньому можна вибрати лікаря, перевірити його в Національній службі здоров'я України і чи є у нього вільні місця.

Як підписати декларацію з лікарем онлайн

Щоб укласти декларацію з лікарем, потрібно зробити наступні кроки:

зайти на сторінку https://helsi.me/

ввести в пошуку спеціальність лікаря

вибрати район, де ви зареєстровані або живете

вибрати лікаря, зручну дату і час прийому

зареєструватися

ввести свій номер телефону, після чого має прийти СМС-повідомлення з паролем для входу в систему, пароль необхідно зберегти

заповнити поля реєстраційної форми.

Також варто зателефонувати в лікарню і запитати, що потрібно для підписання декларації з лікарем. Традиційно просять принести паспорт та ідентифікаційний код, але може знадобитися зошит або додаткові документи.

Як писав OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України рекомендує поліклінікам і лікарням на період карантину виділити лікарів, які будуть приймати пацієнтів без декларації з сімейним лікарем.

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