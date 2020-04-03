Як підписати декларацію з лікарем онлайн: інструкція на час карантину

Під час карантину через пандемію коронавірусу українці можуть підписати декларацію з сімейним лікарем або терапевтом онлайн.
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Таку можливість надає сервіс HELSI.me. На ньому можна вибрати лікаря, перевірити його в Національній службі здоров'я України і чи є у нього вільні місця.
Як підписати декларацію з лікарем онлайн
Щоб укласти декларацію з лікарем, потрібно зробити наступні кроки:
зайти на сторінку https://helsi.me/
ввести в пошуку спеціальність лікаря
вибрати район, де ви зареєстровані або живете
вибрати лікаря, зручну дату і час прийому
зареєструватися
ввести свій номер телефону, після чого має прийти СМС-повідомлення з паролем для входу в систему, пароль необхідно зберегти
заповнити поля реєстраційної форми.
Також варто зателефонувати в лікарню і запитати, що потрібно для підписання декларації з лікарем. Традиційно просять принести паспорт та ідентифікаційний код, але може знадобитися зошит або додаткові документи.
Як писав OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України рекомендує поліклінікам і лікарням на період карантину виділити лікарів, які будуть приймати пацієнтів без декларації з сімейним лікарем.
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