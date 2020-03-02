Як перевіритися на коронавірус: у МОЗ дали поради

У Міністерстві охорони здоров'я України дали поради, що робити громадянам, які виявили у себе симптоми, схожі на коронавірус COVID-2019.

Перш за все необхідно звернутися до сімейного лікаря, пише "ВВС Україна".

У відомстві описали як виглядає перевірка на коронавірус в Україні. У людини беруть перший аналіз в лікарні, куди її привезли. Там її перевіряють на всі види гострих респіраторних інфекцій. Якщо їх не знаходять, матеріали передають до обласної лабораторії. Якщо і там немає результатів, аналіз передають до Києва.

У МОЗ зазначили, що тільки у столиці є тести на коронавірус.

У вівторок, 10 березня, Україна отримає нову партію тестів. В аптеці їх купити поки неможливо.

Також в міністерстві додали, що для прийому пацієнтів з коронавірусом визначені госпітальні бази в кожному регіоні країни.

За словами керівника прес-служби КМДА Наталії Вишневської, в київських лікарнях є спеціальні інфекційні відділення з боксами, які відповідають необхідним вимогам. Це три загальні лікарні, а також три дитячі.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що Всесвітня організація охорони здоров'я надала країні 30 наборів реагентів. Вони містять близько 3000 реакцій, чого вистачить, щоб перевірити більше 900 людей.

Нагадаємо, що за в Україні поки немає жодного пацієнта, зараженого коронавірусом, однак ця інфекція поширюється в Італії та Чехії, де перебуває багато українців.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся