Як перевірити роботу легенів вдома: лікар дав просту інструкцію

Торакальний хірург, кандидат медичних наук і керівник Всеукраїнського респіраторного клубу Євген Симонець розповів українцям, як перевірити свої легені вдома, щоб не пропустити збоїв, які свідчать про пневмонію.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Інструкцію він озвучив у коментарі "Фактам". Щоб вчасно помітити проблеми в роботі легень, за словами лікаря, важливо знати про небезпечні ознаки – "червоні лінії".

Як перевірити роботу легенів будинку: лікар дав інструкцію the-challenger.ru

Як перевірити легені самостійно?

1. Визначити частоту дихання.

"Самому це зробити складно, адже людина, зосереджена на підрахунку дихальних рухів, автоматично уповільнює або збільшує їх частоту. Тому вести підрахунок повинен хтось близький, причому важливо, щоб він заздалегідь вас не попереджав. Ви перебуваєте в спокійному стані – спите, дивіться телевізор, а людина поруч нехай засікає на годиннику хвилину, протягом якої вважає ваші дихальні рухи. Якщо їх кількість не перевищує 20 – норма. Вище – червона лінія", – роз'яснив хірург.

При цьому лікар попередив: цей тест не завжди інформативний на 100%. Про точний результат скажуть тільки в лікарні.

Пульсоксиметр 0372.ua

2. Оцінити насичення крові киснем – сатурацию

У нормі сатурація становить 90-100%. Існує два способи її перевірити.

Перший – за допомогою пульсоксиметра. Датчик, що нагадує прищіпку, найчастіше надівається на вказівний палець руки і дуже швидко показує рівень сатурації.

Другий спосіб – виміряти насичення крові киснем смартфоном. Для цього слід активувати спеціальний додаток у розділі Health і активувати відповідну опцію. Прикласти палець до датчика і зафіксувати результат.

"Якщо кров достатньо насичена киснем, пульс буде в межах 60-80 ударів на хвилину, а частота дихання – нижче 20, то з легеня все гаразд Навіть у разі появи симптомів, за якими можна запідозрити коронавірусну інфекцію, така людина поки госпіталізації не потребує", – пояснив Симонець.

Він також застеріг від фейкових тестів перевірки дихання, які широко поширюються в мережі.

Один із них рекомендує затримати дихання на 20 секунд. Якщо вийшло – значить, життєва ємкість легень нібито в порядку. Насправді, за словами лікаря, тренована людина може затримувати дихання на хвилину і більше. А малорухливі або літні люди, або які мають хронічні захворювання, не протримаються і 20 секунд. "Але це нічого не означає, крім того, що тест неефективний", – резюмував він.

Раніше OBOZREVATEL писав про 7 способи приготувати антисептик у домашніх умовах.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!