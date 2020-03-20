Як перестати торкатися обличчя: названі "протикоронавірусні" способи

Людина торкається свого обличчя в середньому 16 разів на годину. Від цієї звички потрібно позбавлятися на період пандемії коронавірусу COVID19.

Як пише Healthline, рот і очі – це області, де віруси можуть проникнути в організм найбільш легко. Кращий профілактичний захід – уникати якомога більшого торкання лиця.

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Для цього допоможе використання ароматизованого мила або дезинфікуючого засобу. Запах приверне вашу увагу до розташування ваших рук.

Тримайте руки зайнятими. Якщо ви вдома дивитеся телевізор, спробуйте скласти білизну, перебрати пошту або тримати щось у руках.

Якщо ви на зборах або сидите в шкільному класі, то складіть пальці і покладіть їх на коліна.

Нарешті, якщо ви знаєте, що зазвичай торкаєтеся до свого обличчя, то носіння рукавичок може бути ефективним нагадуванням про це.

Як повідомляв OBOZREVATEL, менше половини випадків (44%) зараження китайським коронавірусом COVID-19 відбулися при контакті з безсимптомними носіями хвороби.

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