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/ Пульмонологія

Як перемогти коронавірус до появи вакцини: названі умови

2.4т
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Зупинити поширення коронавірусу до появи вакцини можливо, якщо дотримуватися кількох простих умов.

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Як заявив "Вечірній Москві" лікар-епідеміолог Михайло Фаворов, необхідне інформування людей про масштаби епідемії, а також загальна самоізоляція.

Необхідна загальна самоізоляція

Необхідна загальна самоізоляція

pixabay.com

Він порівняв нинішню ситуацію зі спалахом атипової пневмонії SARS у 2002 році, коли влада фактично пустили ситуацію на самоплив.

"Байдуже ставлення до таких небезпечних захворювань не проходить безслідно. Приклад тому Італія, яка втратила величезну кількість людей. Історія з COVID-19 там перетворилася на національну трагедію", – зазначив Фаворов.

Експерт підкреслив, що при грамотній організації боротьби з коронавірусом епідемія відступить раніше, ніж буде розроблена вакцина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше група британських вчених заявила, що вакцина від коронавірусу COVID-2019 знаходиться на межі розробки. Вона дала перший успішний результат у випробуваннях на мишах.

США можуть отримати вакцину від коронавірусу COVID-19 до наступного сезону захворювання – до весни 2021 року.

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Тема
Коронавірус
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вірус
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