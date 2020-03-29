Як передається коронавірус: у ВООЗ зробили важливе уточнення

Коронавірус передається за допомогою крапель через повітря і контактним способом, аерогенним шляхом зараження не відбувається.

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Такі висновки Всесвітньої організації охорони здоров'я озвучив на брифінгу в неділю, 29 березня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"ВООЗ випустила оновлені рекомендації щодо механізму передачі хвороби. Є два шляхи передачі – повітряно-крапельний і контактний. У випадку з першим мова йде саме про краплі. Великі краплі осідають на поверхнях і через них людині може передаватися вірус. Аерогенним шляхом заразитися не можна. Тому діють стандартні заходи профілактики. Найбільш небезпечна людина, у якої є ознаки респіраторного захворювання. Вона повинна надягати маску при контакті з людьми", – пояснив він.

Ляшко додав, що ВООЗ спростувала передачу коронавріусу фекально-оральним шляхом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайські вчені зробили висновок, що коронавірус може передаватися від інфікованої людини до здорової на відстані до 4,5 метрів.

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