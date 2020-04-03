Коронавірус передається навіть під час дихання: у США спростували дані ВООЗ

Коронавірус може передаватися повітряно-краплинним шляхом не тільки під час кашлю або чхання, але навіть у розмові або в процесі дихання.

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Такими висновками з робочою групою адміністрації президента США Дональда Трампа поділилася наукова комісія. Лист американського епідеміолога Гарві Файнберга, надісланий у відповідь на запит Білого дому, оприлюднило CNN.

"Результати здійснених досліджень не спростовують можливість аерозолізації вірусу під час нормального дихання", – сказано у відповіді.

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Файнберг заявив, що аерозольні краплі, які утворюються під час розмови або, можливо, навіть під час дихання, також можуть поширювати вірус. Ці висновки, за його словами, багато в чому пояснюють факти зараження лікарів і медсестер у лікарнях китайського Уханя, які захворіли, коли знімали захисне спорядження, мили підлоги або контактували одне з одним.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, COVID-19 передається від людини до людини повітряно-краплинним шляхом, внаслідок вдихання крапель, що виділяються під час кашлю або чхання, а також крапель слини або виділень з носа інфікованої людини.

Водночас у ВООЗ запевнили, що аерогенним шляхом (під час дихання) коронавірус нібито не передається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайські вчені дійшли висновку, що COVID-19 може передаватися від інфікованої людини до здорової на відстані до 4,5 метрів.

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