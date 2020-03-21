У мережі з'явилися поради, як правильно користуватися медичними масками і гумовими рукавичками під час пандемії коронавірусу в світі.

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Про це повідомляють "Факти". Відзначимо, що рукавички і маски вважаються одними з головних превентивних методів боротьби з інфікуванням Covid-19.

Як користуватися гумовими рукавичками

Носити рукавички постійно не потрібно, особливо під час пересування на власному транспорті. Краще обробити антисептиком ті поверхні, яких торкаєтеся.

Як носити маски та рукавички під час пандемії Covid-19: з'явилися цінні поради

Використання рукавичок підвищить вашу безпеку під час відвідування громадських місць.

Категорично заборонено в рукавичках чіпати обличчя, оскільки їх завдання відокремити вашу шкіру від зовнішнього середовища.

Коли ви вийшли з транспорту, краще зняти рукавички і просто їх викинути.

Повторно використовувати рукавички не можна.

Обробляти рукавички антисептиком теж не можна.

Як правильно користуватися медичними масками

Маска не захищає здорову людину від вірусу, але зменшує ризик того, що хвора людина може заразити здорових. Тому маски потрібно носити в місцях скупчення людей, а не наодинці.

Маску потрібно використовувати 2-4 години, а потім викидати.

Їх заборонено обробляти антисептиками або термічно і використовувати повторно.

Раніше OBOZREVATEL писав, як зшити маску в домашніх умовах.

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