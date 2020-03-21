Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Як носити маски та рукавички під час пандемії Covid-19: з'явилися цінні поради

1.8т
Читати матеріал російською

У мережі з'явилися поради, як правильно користуватися медичними масками і гумовими рукавичками під час пандемії коронавірусу в світі.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомляють "Факти". Відзначимо, що рукавички і маски вважаються одними з головних превентивних методів боротьби з інфікуванням Covid-19.

Як користуватися гумовими рукавичками

  • Носити рукавички постійно не потрібно, особливо під час пересування на власному транспорті. Краще обробити антисептиком ті поверхні, яких торкаєтеся.

Як носити маски та рукавички під час пандемії Covid-19: з'явилися цінні поради

Як носити маски та рукавички під час пандемії Covid-19: з'явилися цінні поради

  • Використання рукавичок підвищить вашу безпеку під час відвідування громадських місць.

  • Категорично заборонено в рукавичках чіпати обличчя, оскільки їх завдання відокремити вашу шкіру від зовнішнього середовища.

  • Коли ви вийшли з транспорту, краще зняти рукавички і просто їх викинути.

  • Повторно використовувати рукавички не можна.

  • Обробляти рукавички антисептиком теж не можна.

Як правильно користуватися медичними масками

  • Маска не захищає здорову людину від вірусу, але зменшує ризик того, що хвора людина може заразити здорових. Тому маски потрібно носити в місцях скупчення людей, а не наодинці.

  • Маску потрібно використовувати 2-4 години, а потім викидати.

  • Їх заборонено обробляти антисептиками або термічно і використовувати повторно.

Раніше OBOZREVATEL писав, як зшити маску в домашніх умовах.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини