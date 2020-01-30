Як не заразитися коронавірусом в Україні

Періодично з'являються новини про “уханський” коронавірус у ЗМІ і я розумію, що це викликає серед громадян певне занепокоєння. Можливо, ви маєте знайомих, які прилетіли з Китаю, або тих, хто збирався у подорож чи просто піклуєтеся про власну безпеку, тому запевняю Ваc, що ми сприймаємо ці події дуже серйозно, щоденно оцінюємо ризики й уважно стежимо за епідемічною ситуацією.

МОЗ України розробило чіткий перелік рекомендацій та заходів. Вже надані рекомендації лікарям, як діяти у разі виявлення випадку 2019-nCoV. Їх також отримали Лабораторні центри МОЗ України.

Окрім порад, ми ведемо перемовини з міжнародними партнерами про надходження в Україну спеціальних тестів, що дозволяють швидко діагностувати саме новий коронавірус. Тим не менш, наявні лабораторні можливості є достатніми для встановлення етіології ГРВІ.

Поточна оцінка ситуації у світі кожного дня з'являється на сайті та фейсбук сторінці МОЗ України. Наразі, жоден із випадків підозри на коронавірус в Україні не був підтверджений.

Якщо у вас є додаткові питання про вірус, ви можете переглянути поради для профілактики, інформацію про додаткові заходи та рекомендовані кроки для людей, які зараз знаходяться на території Китаю. Ми постійно звіряємо наші дії з останніми рекомендаціями ВООЗ та корегуємо наші дії відповідно до оперативних даних, тому слідкуйте за МОЗ України та ЦГЗ.

Як захиститися від коронавірусу Фейсбук Зоряна Скалецька

Зараз тема коронавірусу дуже широко висвітлюється і це гарна нагода нагадати всім, що правильна гігієна та регулярне миття рук мають важливе значення для боротьби з поширенням бактерій та вірусів.

Заходи особистого захисту від коронавірусу такі ж, як при грипі та будь-яких інших подібних респіраторних інфекціях. Ці хвороби, хоча і не такі медійні, можуть бути менше або ж більше небезпечні для вашого здоров'я ніж 2019-nCoV. Якщо ви нещодавно подорожували у Китай та відчули себе погано – зверніться до лікаря, проте не лише через коронавірус, а тому, що піклуєтеся про власне здоров'я.

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