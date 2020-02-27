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/ Пульмонологія

Як не заразитися коронавірусом: РНБО дала українцям 8 порад

2.7т
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Рада національної безпеки і оборони представила українцям вісім порад, як уберегтися від коронавірусу.

Відповідна інформація була опублікована на сторінці РНБО в Facebook ввечері у четвер, 27 лютого.

Як уникнути смертельної інфекції:

  1. Мийте руки з засобами дезінфекції. Необхідно мити руки з милом протягом мінімум 20 секунд або із засобом дезінфекції, який містить 60% спирту.

  2. Уникайте близьких контактів. Дотримуйтесь дистанції не менше двох метрів від людини, яка кашляє, чхає, має підвищену температуру.

  3. Не торкайтеся руками до очей, носа, рота. Руки можуть контактувати з поверхнями, які заражені вірусом.

  4. Кашляйте/чхайте на внутрішню частину ліктя, щоб уникнути зараження людей, з якими контактуєте.

  5. Не вживайте антибіотики або противірусні препарати, оскільки поки немає наукового підтвердження, що вони запобігають зараженню коронавірусом.

  6. Мийте поверхні із засобами дезінфекції, які можуть вбивати коронавірус: відбілювач, хлор, розчинники, 75% етанол, оцтова кислота і хлороформ.

  7. Використовуйте маску тільки в тому випадку, якщо є підозра на контакт з коронавірусом, або для допомоги хворій людині.

  8. Тим, хто знаходився в КНР, або в інших країнах, де зареєстровані спалахи коронавірусу, потрібно зателефонувати на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я 0 800 505 201, щоб отримати інформацію про подальші дії.

Поради від РНБО

Поради від РНБО

Поради від РНБО

Поради від РНБО

Поради від РНБО

Поради від РНБО

Поради від РНБО

Поради від РНБО

Поради від РНБО

Поради від РНБО

Поради від РНБО

Поради від РНБО

Поради від РНБО

Поради від РНБО

Поради від РНБО

Поради від РНБО

Як писав OBOZREVATEL, 27 лютого в мережі поширили інформацію про те, що коронавірус проник в Україну. МОЗ офіційно спростував ці чутки, закликавши не вестися не фейки.

Однак МОЗ офіційно підтвердив інформацію про п'ятьох громадян України, які захворіли в інших країнах.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
РНБО
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