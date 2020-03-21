Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Як не заразитися коронавірусом: лікарка дала 7 простих порад

4.9т
Читати матеріал російською

Італійська лікарка дала сім простих порад про те, як не стати жертвою коронавірусу.

В інтерв'ю виданню Bild 46-річна лікарка Франческа Манджяторді з відділення невідкладної допомоги передусім порекомендувала людям залишатися вдома, передають "Факти".

"Якщо ми хочемо зупинити вірус, нам насамперед потрібно обмежити контакти з іншими. Якщо протягом двох тижнів всі будуть перебувати вдома, медики отримають хороший шанс зупинити поширення вірусу та взяти ситуацію під контроль", – зазначила медичка.

За її словами, також необхідно дотримуватися таких правил:

  • Оформляти доставку додому

  • Мити руки з милом

  • Прислухатися до лікарів

  • Бути поінформованими про поширення COVID-19

  • Не ставитися до вірусу, як до несерйозної загрози

  • Обмежити контакти дітей з бабусями й дідусями

Як захиститися від коронавірусу

Як захиститися від коронавірусу

neftegaz.ru

Експертка наголосила, що необов'язково всім користуватися дезінфікувальними засобами, а краще залишити їх медичним працівникам, що найбільше їх потребують. Вона порекомендувала ходити в магазин у латексних рукавичках і часто мити руки з милом.

"Хто нехтує нашими рекомендаціями, рано чи пізно опиниться у відділенні невідкладної допомоги разом з сотнями інших. З таким напливом ми не можемо впоратися", – сказала лікарка.

Вона також порадила не просити бабусь і дідусів сидіти з дітьми, які можуть бути носіями вірусу без очевидних симптомів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, поліція та медики намагаються встановити людей, які могли заразитися коронавірусом від подружжя на Дніпропетровщині. Пара українців їхали на поїзді, а потім у таксі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини