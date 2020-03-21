Як не заразитися коронавірусом: лікарка дала 7 простих порад

Італійська лікарка дала сім простих порад про те, як не стати жертвою коронавірусу.

В інтерв'ю виданню Bild 46-річна лікарка Франческа Манджяторді з відділення невідкладної допомоги передусім порекомендувала людям залишатися вдома, передають "Факти".

"Якщо ми хочемо зупинити вірус, нам насамперед потрібно обмежити контакти з іншими. Якщо протягом двох тижнів всі будуть перебувати вдома, медики отримають хороший шанс зупинити поширення вірусу та взяти ситуацію під контроль", – зазначила медичка.

За її словами, також необхідно дотримуватися таких правил:

Оформляти доставку додому

Мити руки з милом

Прислухатися до лікарів

Бути поінформованими про поширення COVID-19

Не ставитися до вірусу, як до несерйозної загрози

Обмежити контакти дітей з бабусями й дідусями

Як захиститися від коронавірусу neftegaz.ru

Експертка наголосила, що необов'язково всім користуватися дезінфікувальними засобами, а краще залишити їх медичним працівникам, що найбільше їх потребують. Вона порекомендувала ходити в магазин у латексних рукавичках і часто мити руки з милом.

"Хто нехтує нашими рекомендаціями, рано чи пізно опиниться у відділенні невідкладної допомоги разом з сотнями інших. З таким напливом ми не можемо впоратися", – сказала лікарка.

Вона також порадила не просити бабусь і дідусів сидіти з дітьми, які можуть бути носіями вірусу без очевидних симптомів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, поліція та медики намагаються встановити людей, які могли заразитися коронавірусом від подружжя на Дніпропетровщині. Пара українців їхали на поїзді, а потім у таксі.

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