Як не заразитися коронавірусом через смартфон: Комаровський дав пораду

Для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 експерти рекомендують часто і ретельно мити руки. Однак є нюанс з мобільними телефонами – вірус може прижитися і на них.

"Згідно з численними дослідженнями, метал і пластик – ті матеріали, на яких вірус живе найдовше. А тепер уявіть ситуацію: ви взялися за дверну ручку, на якій осів вірус, і таким чином патоген потрапив на долоню. Після цього ви взяли телефон і поклали його в кишеню. Зайшли в приміщення, помили руки, взялися за телефон і притулили його до обличчя – до потенційно небезпечної ділянки тіла", – говорить доктор Євген Комаровський, підкреслюючи, що саме тому правила поводження з мобільними телефонами саме зараз нескінченно важливі.

Отже, щоб уникнути інфікування за допомогою перенесення з мобільного телефону, експерт рекомендує:

– Тримайте телефон тільки в одній руці, а другою здійснюйте маніпуляції (тримайтеся за поручні, відкривайте двері, виймайте картки і т.д.).

– По можливості використовуйте мобільну гарнітуру, щоб уникати зайвого контакту з телефоном поза домом.

– Регулярно дезинфікуйте телефон за допомогою спеціальних серветок (із спиртовим або інший просоченням, безпечним для пластику), а якщо дозволяє модель – мийте в мильній воді.

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