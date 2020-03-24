Як лікувати коронавірус: у ВООЗ розбили головні міфи

Зі спалахом у світі пандемії китайського коронавірусу, так само стрімко в мережі почали поширюватися поради, мовляв, цю хворобу можна вилікувати, наприклад, дитячою сечею, наркотиками, алкоголем, часником та іншими безглуздими "засобами".

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Топ фейкових порад і міфів про боротьбу з COVID-19 розвінчали фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це в ефірі СТБ розповіла ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Міф 1. Коронавірус в організмі людини зникає там, де спекотно чи холодно

Це неправда, оскільки вірус живе в тілі людини і йому немає різниці від того, яка температура "за бортом" – 30 градусів тепла чи морозу. Водночас температура людського тіла 36,6°С залишається комфортною для COVID-19 за будь-якої погоди.

ВООЗ розвінчала фейкові поради про лікування коронавірусу

Міф 2. Від коронавірусу врятують гарячі ванни або крижані обливання

Ці способи теж не є дієвими в боротьбі з китайським вірусом, вони лише вводять людей в оману.

Міф 3. Новим коронавірусом можна заразитися через комариний укус

Відомо, що COVID-19 – це респіраторна інфекція, яка передається, коли людина чхає або кашляє.

Міф 4. Коронавірус вбиває електросушарка з гарячим повітрям

У ВООЗ зазначили, що це дуже погана ідея для знезараження рук. Як і, наприклад, ультрафіолетові лампи.

Спека не врятує від коронавірусу

Міф 5. COVID-19 можна побороти розпиленням спирту або хлору на тіло

За словами фахівців, це тільки пошкодить слизову оболонку. Водночас спирт і хлор можуть бути корисними для дезінфекції, але тільки поверхонь.

Міф 6. Вакцина проти грипу забезпечить захист від коронавірусу

ВООЗ стверджує, що це неправда, оскільки не існує наукових доказів про достовірність такого факту.

Міф 7. Регулярне промивання носа сольовим розчином не допоможе уникнути зараження новим коронавірусом. Це саме стосується і масового поїдання часнику для профілактики інфекції.

А порада – кожні 15 хвилин пити воду, щоб змити вірус із горла у шлунок – не лише безглузда, а й небезпечна.

Щеплення від грипу не врятує від коронавірусу – ВООЗ

Міф 8. Антибіотики – ефективний засіб превенції коронавірусу

У ВООЗ наголошують, що антибіотики не рятують від вірусів, вони потрібні для боротьби з бактеріями і використовуються тільки за призначенням лікаря. Поки у світі немає жодного медпрепарату, який би ефективного запобігав коронавірусу.

А найкращим запобіжником для цієї недуги буде зміцнення власного імунітету, сувора гігієна та уникнення зайвих контактів із іншими людьми.

"Сидіть за можливості вдома і не зловживайте алкоголем – він пригнічує імунітет. А ось своїх котиків і собачок можете гладити – зараз немає ніяких наукових підстав вважати, що ваші улюбленці є загрозою. Бережіть себе і дбайте одне про одного, мийте руки, зберігайте спокій і будьте здорові!" – звернулася до українців Скалецька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове дослідження міжнародної групи фахівців спростувало інформацію про те, що коронавірус був створений вченими в лабораторних умовах.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!