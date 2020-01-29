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/ Пульмонологія

"Само не пройде": медики озвучили методи терапії при коронавірус

1.1т
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Найбільш лякаючий факт про новий китайський коронавірус – не те, що він стрімко розлітається по всьому світу, а що від нього немає вакцин і ліків.

Однак, як стверджують медики, це зовсім не означає, що хвороба зовсім невиліковна і "ми всі помремо".

Так, вчені з усього світу одноголосно говорять, що при своєчасному зверненні за медичною допомогою пацієнт підвищує свої шанси на одужання. А ось самолікування і вичікування "раптом саме пройде" дійсно закінчуються трагічно.

Як вже говорилося, спеціального противірусного лікування, рекомендованого для інфекції 2019-nCov, не існує. Але загальна практика терапії при rоронавірусах показує позитивні результати.

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Лікування є, хоч і не специфічне

Лікування є, хоч і не специфічне

РБК

Так, Центр по контролю і профілактиці захворювань США заявив, що інфіковані 2019-nCov, повинні отримувати підтримуючу допомогу для полегшення симптомів. У важких випадках лікування повинно включати догляд для підтримки життєво важливих функцій органів.

Як відомо, пацієнту в разі виявлення коронавіруса, крім симптоматичних засобів, призначається етіотропна терапія, заснована на прийомі рибавірину або препаратів інтерферону. Варто підкреслити, що при вірусній інфекції хворому не призначається антибактеріальна терапія, за винятком випадків, коли виникло приєднання вторинної інфекції - бактеріальної.

Пацієнти з 2019-nCov госпіталізуються в обов'язковому порядку в інфекційний стаціонар.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні активізувалися шахраї, які пропонують придбати "вакцину від коронавіруса", "маски від коронавіруса" і т.д.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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