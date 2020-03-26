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Як коронавірус впливає на вагітність і пологи: медики дали відповідь

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Українські медики засумнівалися в тому, що коронавірус передається від матері до дитини ще в утробі.

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Як пише "ТСН", на даний момент фахівці не можуть точно відповісти на це питання, оскільки воно мало вивчене. Зокрема, як і те, як будуть проходити пологи у жінки, інфікованої COVID-19.

"Якщо ми говоримо, що цей вірус тропний до дихальних шляхів, тобто він впливає на дихання. А дитина внутрішньоутробно не дихає, тому дуже великий сумнів, щодо його попадання в дихальні шляхи плоду", – розповів головний лікар Київського міського пологового будинку №5 Дмитро Говсєєв.

Як коронавірус впливає на вагітність і пологи: медики дали відповідь

Згідно з даними медичних коледжів США і Британії поки не доведено, що коронавірус може передаватися дитині в утробі матері. Однак 13 березня в Великобританії зафіксували перший випадок COVID-19 у новонародженого, мати якого мала коронавірусну інфекцію. Зараз медики намагаються встановити, коли саме малюк інфікувався: під час народження або в утробі.

Разом з тим, в Китаї було зафіксовано до 19 вагітних пацієнток. Але жодна хвора не постраждала. Вони всі живі, народили. І жодна дитина не мала ознак хвороби.

Відзначимо, що жінка з Ірпеня (Київська область), яка була заражена коронавірусом, 25 березня народила здорового малюка.

Як уточнив Говсєєв, вагітних киянок з COVID-19 будуть доправляти у 5 пологовий будинок. При необхідності майбутні матері будуть залишатися аж до пологів і народжувати в спеціально відведеному корпусі. Зараз у приміщеннях порожньо. Але реанімаційна палата вже оснащена всім необхідним.

"Є три ліжка для інтенсивної терапії. Функціональні ліжка, які призначені, щоб вести важких хворих з ознаками дихальної недостатності", – пояснив він.

Відзначимо, станом на ранок четверга, 26 березня, в Україні офіційно підтверджено 156 випадків захворювання коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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