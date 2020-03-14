Як коронавірус поводиться в організмі та чому хворі помирають

Коронавірус з'явився лише в грудні минулого року, але сьогодні вже офіційно визнаний глобальною пандемією. В більшості випадків протікає в легкій формі, а деякі хворі помирають. То як новий вірус поводиться в організмі людини?

ВВС News Україна детально описали, як вірус потрапляє в організм та в яких формах протікає.

Інкубаційний період

Від моменту зараження до появи симптомів хвороби проходить близько 5 діб. Вірус проникає в організм і створює там свої копії клітин, які потім вражають нові.

Легені, вражені коронавірусом ВВС News Україна

Його можна "підхопити" повітряно-крапельним шляхом, або коли ви торкаєтесь забрудненої поверхні, а потім обличчя. Спочатку вражає горло, дихальні шляхи та легені.

На цій ранній стадії людина хворіє, а іноді симптоми можуть не з'явитися взагалі.

Легка форма

Фіксується у 8 з 10 хворих. Головні симптоми - лихоманка і кашель. Можливі слабкість, головний біль та біль у горлі.

Лихоманка і загальне нездужання – це реакція вашої імунної системи на інфекцію. Також хвороба зазвичай супроводжується сухим кашлем, який переходить у кашель з мокротою.

Ці симптоми лікує постільний режим, рясне пиття і парацетамол. Спеціальна медична допомога тут не потрібна. Така стадія триває близько тижня – більшість одужує.

Важка форма

Прогресування хвороби пов'язане з надмірною реакцією імунної системи на вірус. Так виникає запалення, зокрема, пневмонію.

"Вірус викликає дисбаланс в імунній реакції, і як він це робить, ми не знаємо", – пояснила доктор Наталі МакДермотт з Королівського коледжу Лондона.

Під час пневмонії з'являється задишка й утруднене дихання. Тоді деяким людям потрібен апарат для вентиляції легенів.

Така форма Covid-19 зачіпає близько 14% хворих.

Критична форма

На цій стадії організм більше не може боротися, і виникає реальний ризик смерті. Таких випадків – приблизно 6%.

При критичній формі імунна система виходить з-під контролю і завдає шкоди всьому організму. Артеріальний тиск падає до небезпечно низького рівня, а органи перестануть працювати належним чином або повністю виходять з ладу – починається септичний шок. Вірус зрештою захоплює кожен куточок організму.

При важкій та критичній формі захворювання застосовують ЕКМО ВВС News Україна

На цій стадії лікуванні високоінвазивне, використовується апарат штучної вентиляції легень (ЕКМО), але зазвичай органи більше не можуть підримувати життєдіяльність організму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, було опубліковано таблицю відмінностей симптомів коронавірусу, застуди і грипу. Їх зазвичай легко відрізнити.

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