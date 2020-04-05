Пацієнти, які вилікувалися від коронавірусу, залишаються заразними ще протягом як мінімум 8 днів.

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Про це пише MedicineNet з посиланням на дослідження міжнародної групи вчених, які спостерігали за пацієнтами з COVID-19 у Китаї.

Вчені продовжували брати у пацієнтів мазки з горла протягом декількох тижнів після одужання. З'ясувалося, що половина з них залишалися переносниками вірусу навіть після того, як у них повністю зникали всі симптоми хвороби.

Згідно зі спостереженнями, з моменту зараження коронавірусом проходить близько п'яти днів до появи перших симптомів, а після лікування – від одного до восьми днів, перш ніж вилікувані перестають бути заразними. В основному цей показник становить 7-8 днів.

"Якщо у вас були легкі симптоми COVID-19 і ви залишалися вдома, щоб не заразити інших людей, вам варто продовжити свій карантин ще як мінімум на один тиждень після одужання", – зазначив співробітник Пекінської лікарні Лісінь Сі.

Ілюстрація pixabay.com

Він припустив, що потрібні подальші дослідження, щоб зрозуміти, чи можуть люди, які перенесли захворювання, бути заразними для оточуючих протягом більш тривалого часу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у деяких пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, функція легенів може знизитися на 20-30%.

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