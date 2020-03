Як досліджували український препарат проти коронавірусу – подробиці від вчених

Київ оголосив тотальний карантин. Вочевидь, влада серйозно побоюється швидкого розповсюдження коронавірусу. Тож питання індивідуальної профілактики і засобів лікування стає надважливим.

Минулого тижня екс-керівник Центру грипу, доктор медичних наук Олександр Гриневич опублікував на своїй сторінці Фейсбуку інформацію, що стала сенсаційною. Вчений повідомив, що дослідження дії вітчизняного препарату із діючою речовиною Протефлазід дали обнадійливий результат: як показали тести, проведені за допомогою комп’ютерного моделювання, цей препарат може мати здатність впливати на коронавірус COVID-19, принаймні уповільнювати його розвиток.

Олександр Гриневич

Новина була позитивно підхоплена ЗМІ, але частина коментаторів віднеслась до неї з певною недовірою і застереженнями, адже у своєму дописі вчений не навів подробиць експериментів та деталей їхніх результатів.

Ми звернулись до Олександра Йосиповича за роз’ясненнями.

– Пане Олександре, ви писали, що дослідження дії препарату на вірус проводилось методом докінгу. Що це означає і чи вважається цей метод достовірним у медичній та фармацевтичній наукових практиках?

– Так. Нині всі дослідження з потенційно новими лікарським препаратами починаються з комп’ютерного моделювання. Це визнаний сучасний, один з найперспективніших та найекономічніших методів дослідження. Таке моделювання дає теоретичні засади для розуміння того, що певна лікарська речовина може мати ту чи іншу дію.

Комп’ютерна модель коронавірусу COVID-19 була розроблена на початку цього року китайськими спеціалістами і викладена в мережу Інтернет. Ми її взяли з наукового джерела та розпочали дослідження. Як виявилося за результатами моделювання, про що я і писав у своєму повідомленні у ФБ, діюча речовина нашого препарату дійсно може блокувати механізми розмноження цього вірусу. І, таким чином, виникають теоретичні основи для висновку, що блокувати цей вірус препарат може і у живому організмі.

– До речі, відсутність досліджень на живому вірусі також стала предметом обговорення…

– Почнемо з того, що в Україні немає лабораторії типу BSL-III, яка дає змогу працювати з небезпечним китайським коронавірусом. До того ж, в Україні, на момент початку наших досліджень не було навіть хворих на COVID-19. Але дослідження на двох видах живих культур клітин, у яких розмножуються коронавіруси, ми зробили. В обох випадках отримали аналогічний з комп’ютерним моделюванням результат, а саме те, що діюча речовина Протефлазід блокує розвиток коронавірусів. Але, ще раз підкреслюю - ми взяли з Банку штамів вірусів той коронавірус, що був у наявності на той момент в Україні і виконали з ним низку досліджень. Це також РНК-вмісний вірус, як і виділений в Китаї від хворих.

– Що таке для людини, яка захворіла, або ще не захворіла – поняття "блокує розмноження вірусу"? Як цей механізм може допомогти людині? На якому саме етапі?

– Дякую, дуже слушне запитання. Йдеться про те, що якщо відбувається блокування розвитку вірусу на етапі нижчому, ніж максимальне вірусне навантаження на організм людини - у пацієнта не розвивається захворювання, тобто воно призупиняється на певній стадії. І найголовніше, якщо вчасно використати противірусний лікарський препарат - не розвиватимуться ускладнення такі як, наприклад, тяжкий гострий респіраторний синдром та багато інших. Багаторічна практика використання діючої речовини Протефлазід показує, що чим раніше препарат використовується при гострих респіраторних вірусних інфекціях (в перші години після виникнення певних симптомів, характерних для ГРВІ), тим кращим буде ефект.

– Але ж мова йде про коронавірус, тож чи вкладаються тактики лікування грипу та ГРВІ у захворювання, яке поступово охоплює планету?

– Ще коли виникали аналогічні ситуації з коронавірусом на початку цього століття, ми з колегами опублікували наукову статтю "Коронавірус: проблеми і перспективи" (Український Медичний Часопис, №3(95)-V/VI, 2013, с.45-48). Тобто вже тоді ми бачили, що це захворювання може мати розвиток у майбутньому і несе певні загрози. І вже тоді було відомо, що до групи ГРВІ, яка налічує більше 200 вірусів, відноситься і коронавірус. Він був і є як на території України, так і на території не тільки Європи, а й всього світу. Звичайно він трішки відрізняється, це інший штам, він не такий небезпечний, як COVID-19. Але це не означає, що ми зіштовхнулись із чимось абсолютно новим і невідомим.

– Повернемось до вашого препарату. Серед коментарів зустрічається думка про те, що лікарський засіб з діючою речовиною Протефлазід досліджувався на ефективність лише в Україні і Росії. Це чомусь вважають недостатнім. Скажіть, за 20 років застосування препарату у лікарській практиці, скільки, приблизно, він пройшов клінічних і доклінічних досліджень щодо впливу на ті віруси, які зазначені в інструкції, а саме - грип та інші ГРВІ, герпес, навіть СНІД?

– На сьогодні ефективності препаратів із діючою речовиною Протефлазід присвячено понад 200 наукових публікацій. Більшість з яких, звичайно мають у своїй основі практику застосування препаратів в амбулаторних та клінічних умовах та результати доклінічних досліджень. Існують також клінічні дослідження, які проведені незалежно від виробника іншими закладами, лікувальними установами, профільними кафедрами інститутів та університетів. Є опублікувані огляди таких досліджень, мета-аналізи, системні огляди, десятки методичних рекомендацій та інформаційних листів, опублікованих на території України та країн СНД. Захищено біля десяти докторських та майже сорок кандидатських дисертацій.

Так, це та наукова база, яка створена завдяки зусиллям українських науковців. Більшість досліджень виконано за ініціативою науковців, без будь-якого фінансування компанії, а самі дослідження були виконані в закладах МОЗУ, АНУ та АМНУ. Чи це щось інше, щось те, чого завжди "недостатньо"? Може "мотлох", як стверджують деякі "експерти"?

Мене часто запитують: чи є наші публікації "в изданиях, включенных в наукометрические базы", оскільки "все остальные – сомнительные в плане достоверности". Так, у нас є публікації на PubMed (наприклад: Proteflazid®: treatment of herpesvirus and mixed infections. Meta-analysis of clinical trials results. Matyash V et al. Pol Merkur Lekarski. 2018 May 25;44(263):236-247). Але виникає питання: чому вітчизняні видання (наприклад: ДАН України та інші наукові українські журнали) деякі наші співвітчизники відносять до категорії "сомнительных в плане достоверности"?!?

В цілому дослідження проводили на території України та країн СНД, зараз плануємо провести дослідження і в інших країнах, оскільки є зацікавленість в нашому препараті і в Європі. Необхідно додати, що у 2019 році наш проект "Innovative natural direct action antiviral agent for ARI treatment" після проходження міжнародної спеціалізованої експертизи був удостоєний European Commission сертифікату " SEAL OF EXELLENCE". Тобто, мова йдеться про те, що дослідження, які стосуються вивчення ефективності діючої речовини Протефлазід є доказовими, в зв’язку з чим Європейська комісія визнала пред’явлену доказову базу та високо оцінила наш проект по вивченню ефективності діючої речовини Протефлазід при гострих респіраторних вірусних інфекціях, оцінивши дослідження згаданим сертифікатом.

– Аби не виникало різночитань – будь-ласка, дайте чітку характеристику препарату. Адже неспеціалізовані джерела інформації часом відносять його навіть до імуностимуляторів…

– Перше і найпереконливіше – треба просто глянути в інструкцію для медичного використання препарату. Там чітко вказано, що препарати із діючою речовиною Протефлазід зареєстровані як противірусні засоби прямої дії (АТХ J05A). Те, що вони мають вплив на імунну систему – дійсно так, але це, скажімо, певний бонус до основної функції – прямої противірусної дії, наведеної в розділі інструкції "Фармакодинаміка", де вказано, що препарат діє на РНК- та ДНК-віруси, блокує їх певні ферменти і, таким чином , є засобом етіотропної дії. Тобто, діє безпосередньо на віруси, завдяки цьому і проявляється його ефект при вірусних захворюваннях. В інструкції для медичного призначення, яка затверджена МОЗ і дійсна на території України майже 20 років, міститься повний перелік вірусів, чутливих до зазначеної діючої речовини, в тому числі і віруси віднесені до групи ГРВІ (гострі респіраторні вірусні інфекції), які включають також і коронавіруси.

– Останнє запитання. Зрозуміло, що допис у ФБ не є достатньо переконливою формою донесення інформації такого плану. Отже, чи будуть обнародувані науково обґрунтовані висновки досліджень дії препарату на коронавірус?

– Дослідження наразі на завершальній стадії. Ми маємо якісні та кількісні дані антивірусної активності діючої речовини Протефлазід на комп’ютерній моделі китайського коронавірусу та на двох культурах клітин, на яких було використано доступний в Україні коронавірус. Результати досліджень будуть детально проаналізовані та опубліковані, щоб встановлені факти були відомі не тільки в Україні, а й в усьому світі. Адже подібні дані мають бути доступними медичному та науковому загалу.

У своєму ФБ-повідомленні я мав намір поділитися доброю новиною, запевнити українську спільноту в тому, що і у нас, в Україні, науковці дбають про подолання загроз з якими ми, наші діти, батьки, друзі, близькі люди та співвітчизники, все частіше стикаємося в нашому повсякденному житті. Згадаємо Нові Санжари, Чернівці… І для мене дуже дивними та прикрими звучали докори деяких дописувачів, що моє повідомлення - це "реклама", оскільки ми нікому не нав’язуємо лікарські засоби власного виробництва та не зазиваємо бігти та їх скуповувати, а лише інформуємо спільноту про певні досягнення в науковій сфері. Причому вкрай актуальні саме у цей час.

