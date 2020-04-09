Як дізнатися, що вже перехворів на коронавірус: названі 5 ознак

Ірина Кулініч Пульмонологія 09:36, 9.04.2020 Оновлено: 10:45, 9.04.2020

Людина може перехворіти на коронавірус у легкій формі і без небезпечних симптомів, навіть не помітивши цього.

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Такий висновок зробили вчені з Оксфордського університету у Великобританії, припустивши, що людей, які вже перехворіли на COVID-19, може бути набагато більше, ніж зафіксовано офіційною статистикою, пише "Главком".

Були названі 5 симптомів, які свідчать про перенесену коронавірусну інфекцію.

Як дізнатися, що вже перехворів на коронавірус: названі 5 ознак

Втрата нюху

Працівники Гарвардської медичної школи виявили, що деякі клітини в носі містять білки, що слугують мішенню коронавірусу: націлившись на них, вірус проникає в організм. Зараження даних клітин може призвести до втрати нюху, відчуття неіснуючих запахів. Вчені заявили, що люди з таким симптомом "можуть бути одними з прихованих носіїв, які сприяють швидкому поширенню COVID-19".

Запалення очей

Американська академія офтальмології (AAO) повідомила, що коронавірус "може викликати легкий фолікулярний кон'юнктивіт". При цьому спостерігаються налиті кров'ю очі, печіння, утворення гною і свербіж.

Діарея

В Ухані обстеження 204 пацієнтів засвідчили: майже половина (48,5%) звернулися в лікарню з проблемами травлення як основним симптомом захворювання коронавірусною інфекціею. Вони скаржилися на діарею.

Біль у животі

Британські експерти звернули увагу, що зараз у лікарнях країни спостерігається збільшення пацієнтів із COVID-19, у яких проявляються не стільки респіраторні порушення, скільки черевні (конкретно біль у животі). За словами медиків, це може бути наслідком розвитку пневмонії в нижніх дольках легень.

Втома

ВООЗ констатує, що як знак коронавірусу у людини може з'явитися відчуття надзвичайно сильної для неї втоми.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в Україні зафіксували випадок безсимптомного протікання коронавірусу – у пацієнтки спостерігалася тільки втома.

  • Більшість пацієнтів у Китаї заразилися коронавірусом від людей, які були інфіковані, але симптоми у них ще не з'явилися.

  • У США вчені заявили, що людина, яка інфікована коронавірусом, може заразити інших за 48 годин до появи перших симптомів захворювання.

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