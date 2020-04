Як беруть аналіз на коронавірус: показана неприємна процедура

Для проведення генетичного аналізу на коронавірус COVID-19 необхідно взяти мазок з носоглотки пацієнта.

Медсестра педіатрії з США Джессіка Пек опублікувала в Twitter ілюстрацію, як правильно проходить збір такого мазка (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

За допомогою невеликого тампона на довгому гнучкому пластиковому стрижні збирається зразок із задньої стінки носоглотки.

"Хоч на вигляд це неприємна процедура, насправді якщо її зробити правильно, вона проходить безболісно. Людина може дихати і говорити, поки матеріал збирають", – розповів в коментарі Newsweek мікробіолог з Houston Metodist Hospital Уеслі Лонг.

Збір мазка триває дві хвилини. Мазок поміщають в живильну рідину, яка захищає і розвиває вірус. А потім цю рідину аналізують, щоб виявити РНК вірусу безпосередньо.

Генетичний тест рідини з вірусом триває не менше 45 хвилин в новітніх машинах, які перевіряють матеріал одного пацієнта за раз, і до чотирьох годин у великих машинах, які за один раз перевіряють кілька зразків.

Мазок з носоглотки – це кращий спосіб перевірити на коронавірус пацієнта, який не інтубований. У тих, хто вже проходить інтубацію, зразки для тесту беруть з легень.

This is how far back we have to put the swab to test you for # COVID19.



You might want to follow medical recommendations and #StayHome. pic.twitter.com/gCMqUdpsEk