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/ Пульмонологія

"Я прийняла рішення!" Скалецька 14 днів пробуде в одному приміщенні з українцями з Уханя

18.7т
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Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Китаю українцями.

Про це вона повідомила в Facebook. "Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації", – написала вона.

Скалецька зазначила, що проведе цей час у тих же умовах і в тому ж приміщенні, що й евакуйовані з Уханя громадяни.

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Скалецька проведе 14 днів з українцями з Уханя

Скалецька проведе 14 днів з українцями з Уханя

Колаж

"Те, що відбувалося сьогодні, та паніка і несприйняття, негатив та агресія дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодились провести в ізоляції два тижні задля безпеки нас усіх", – зазначила вона.

Скалецька підкреслила, що Україна ретельно готувалася до евакуації і підготувала безпечні умови перебування в обсервації, враховуючи всі стандарти ВООЗ і практику інших країн.

"Ще раз хочу підкреслити: ці люди – наші співвітчизники, вони нам не чужі", – написала глава МОЗ.

"Сподіваюся, що моя персональна поведінка сприятиме втихомиренню ситуації і примиренню. Це необхідно нам усім", – додала вона, подякувавши колегам за допомогу в проведенні евакуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українку Анастасію Зінченко разом з її собакою не змогли евакуювати з Китаю, оскільки уповноважені органи КНР не схвалили документи тварини для перетину кордону.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Коронавірус Протести в Нових Санжарах
Особа
Зоряна Скалецька
Місце
Україна Полтава
Теги
Міністерство охорони здоров'я вірус евакуація хвороба
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
только надо добавить, что это расчеловечивание никуда не уходило - это в крови, в генах. точно так же их деды и бабки шли в полицаи и стреляли соседей и евреев, русских и xoxлов, за паек убивали детей и стариков, вот оно - никуда не делось
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Скалецкая молодец, только когда теперь её в Раду пустют???
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
Какой отважный зелебобик.
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