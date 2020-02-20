"Я прийняла рішення!" Скалецька 14 днів пробуде в одному приміщенні з українцями з Уханя

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Китаю українцями.

Про це вона повідомила в Facebook. "Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації", – написала вона.

Скалецька зазначила, що проведе цей час у тих же умовах і в тому ж приміщенні, що й евакуйовані з Уханя громадяни.

Скалецька проведе 14 днів з українцями з Уханя Колаж

"Те, що відбувалося сьогодні, та паніка і несприйняття, негатив та агресія дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодились провести в ізоляції два тижні задля безпеки нас усіх", – зазначила вона.

Скалецька підкреслила, що Україна ретельно готувалася до евакуації і підготувала безпечні умови перебування в обсервації, враховуючи всі стандарти ВООЗ і практику інших країн.

"Ще раз хочу підкреслити: ці люди – наші співвітчизники, вони нам не чужі", – написала глава МОЗ.

"Сподіваюся, що моя персональна поведінка сприятиме втихомиренню ситуації і примиренню. Це необхідно нам усім", – додала вона, подякувавши колегам за допомогу в проведенні евакуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українку Анастасію Зінченко разом з її собакою не змогли евакуювати з Китаю, оскільки уповноважені органи КНР не схвалили документи тварини для перетину кордону.

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