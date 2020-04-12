Вже є три різні штами: вчені зробили нове відкриття про COVID-19

У світі поширюється три штами коронавірусу COVID-19 – тип А, тип В і тип С.

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Як пише Daily Mail, дослідники з Кембриджського університету склали карту генетичної історії інфекції з грудня минулого року по березень поточного.

"Аналіз штамів показав, що тип А – вихідний вірус, який передався людям від кажанів через ящірок – не був найпоширенішим у Китаї. Епіцентр пандемії в Китаї був в основному вражений типом В", – йдеться в публікації.

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Тип A найбільш поширений в Австралії та США, де було зареєстровано понад 400 тис. випадків COVID-19. Дві третини американських зразків належали до типу А.

У Великобританії йде поширення, в основному, коронавірусу типу B: в трьох чвертях зразків визначено саме цей штам. У Швейцарії, Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах також домінує тип B. Інший варіант, тип C, походить від типу B і прийшов до Європи через Сінгапур.

Вчені вважають, що вірус, офіційно званий SARS-CoV-2, постійно мутує, щоб подолати стійкість імунної системи в різних популяціях.

Аналіз даних показує, що оригінальний штам коронавірусу міг поширюватися в Китаї ще в вересні. А штам B існував вже в переддень Різдва. Це означає, що вірус мутував до того, як в Китаї було зареєстровано перші випадки захворювання COVID-19.

Керівник дослідження доктор Пітер Форстер припустив, що штам С не мутує, проте закликав ставитися до його відкриття з обережністю, вказуючи на те, що вибірка була дуже маленькою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виявлений новий мутований підтип коронавірусу COVID-19, який має рекордно довгу здатність заражати інших.

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