Легені горять за кілька днів: у Тернополі 50 осіб злягли з вірусною пневмонією

У лікарнях Тернополя опинилися півсотні пацієнтів із вірусною пневмонією, п'ятеро з них – у реанімації. Ще три особи померли від наслідків запалення легенів.

Про це йдеться в матеріалі ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що хворі з пневмонією в міську лікарню №2 інтенсивно почали надходити в кінці 2019 року і після свят. У 50 осіб діагностували однаковий хід хвороби. Спочатку вони злягли з лихоманкою і кашлем, а також високою температурою, що не збивалася.

У Тернополі 50 осіб захворіли на вірусну пневмонію aif.ru

"Хворі вживають жарознижувальні препарати, не звертаючись до сімейного лікаря. Один-два-три-чотири дні вони лікуються самостійно. Тоді вже починає наростати задишка, висока температура, сухий кашель або навіть кашель із прожилками крові", – розповіла лікарка-пульмонологиня Тернопільської міської комунальної лікарні №2 Алла Пастернак.

Медики попередили, що за допомогою треба звертатися в перший день високої температури. Якщо за три дні ситуація не зміниться, то неодмінно призначається рентген, який і виявить пневмонію.

Один із пацієнтів, який опинився в реанімації, місяць самостійно лікувався вдома. У нього вірусна пневмонія в дуже важкій формі. "Кров надходить із киснем у легені. Вони не можуть забрати відповідну кількість кисню, яка необхідна для організму. Від цього починає страждати мозок, серце", – пояснила лікарка.

Журналісти також поспілкувалися з Оленою Сидорович, у якої помер чоловік. На четвертий день гарячки він уже був у стаціонарі, а на п'ятий день діагностували запалення легенів. "За висновком лікарів, нібито з п'ятої на шосту добу легені практично вже згоріли. Залишилося тільки двадцять відсотків легень. Дуже інтенсивний перебіг хвороби, температура не збивалася", – розповіла вдова.

У Тернопільській лікарні пояснили: робили все, що могли, але хвороба була дуже агресивною. Визначити, який саме вірус зараз убиває людей можна тільки в перші дні хвороби, а більшість хворих надходять пізніше. "У нас було більше тридцяти випадків вірусно-бактеріальних пневмоній. Три з них закінчилося летально і тільки в одному випадку ми змогли поставити діагноз грип типу А", – розповів директор КНП "Тернопільська комунальна міська лікарня №2" Ростислав Левчук.

Медики порівняли такий наплив пацієнтів з вірусною пневмонією з тим, який там був десять років тому, коли лютував свинячий грип. "Із усіх штампів вірусу грипу цей H1N1 – той, який одразу вражає легені", – розповіла лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.

Саме із західних областей, наголосила вона, десять років тому почався сезон пандемічного грипу, від ускладнень якого померло 400 осіб. "Ця зима теж буде непростою, тому що епідпоріг вірусних захворювань ще не перевищено. Вже є летальні випадки і не тільки в Тернополі: троє загиблих у Житомирі. В інших регіонах уже переповнені лікарні з важкими випадками пневмонії", – розповіла вона.

У групі ризику молоді люди від 25 до 49 років, які вважають себе абсолютно здоровими і переконані, що висока температура – це не привід одразу бігти до лікаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні офіційно підтвердили смерть 31-річної вагітної жінки в результаті ускладнень грипу.

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