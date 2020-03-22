Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Встановлено середній інкубаційний період коронавірусу

2.9т
Читати матеріал російською

Середній інкубаційний період протікання захворювання на коронавірус у пацієнта становить 5,1 дня.

До такого висновку дійшли дослідники зі школи громадської охорони здоров'я імені Джона Хопкінса в Блумберзі. Про це повідомляють РИА Новости.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Аналіз загальнодоступних даних про інфекції, викликані SARS-CoV-2, який є збудником респіраторного захворювання COVID-19, дозволив оцінити середній інкубаційний період хвороби у 5,1 дня", – йдеться в повідомленні.

Середній інкубаційний період протікання коронавірусу становить 5,1 дня

Середній інкубаційний період протікання коронавірусу становить 5,1 дня

За даними вчених, медіанний час із моменту зараження до прояву симптомів інфекційного захворювання, викликаного новим коронавірусом, підтверджує попередні оцінки і виправдовує необхідність 14-денного карантинного періоду.

Зазначається, що у 97,5 відсотка людей симптоми коронавірусу проявляються протягом 11,5 дня після зараження.

"На кожні десять тисяч осіб, поміщених на 14-денний карантин, доводиться всього приблизно 101 людина, у яких після виходу з карантину будуть проявлятися симптоми інфекційного захворювання", – вказали дослідники.

Водночас вчені підкреслили, що точна оцінка інкубаційного періоду захворювання дозволить краще оцінити динаміку спалаху COVID-19 і розробити ефективні заходи контролю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Німеччини наблизилися до прориву у вивченні коронавірусу, який у майбутньому може дозволити зупинити його розмноження.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Дослідження вчених" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Німеччина
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини