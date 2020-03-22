Встановлено середній інкубаційний період коронавірусу

Середній інкубаційний період протікання захворювання на коронавірус у пацієнта становить 5,1 дня.

До такого висновку дійшли дослідники зі школи громадської охорони здоров'я імені Джона Хопкінса в Блумберзі. Про це повідомляють РИА Новости.

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"Аналіз загальнодоступних даних про інфекції, викликані SARS-CoV-2, який є збудником респіраторного захворювання COVID-19, дозволив оцінити середній інкубаційний період хвороби у 5,1 дня", – йдеться в повідомленні.

Середній інкубаційний період протікання коронавірусу становить 5,1 дня

За даними вчених, медіанний час із моменту зараження до прояву симптомів інфекційного захворювання, викликаного новим коронавірусом, підтверджує попередні оцінки і виправдовує необхідність 14-денного карантинного періоду.

Зазначається, що у 97,5 відсотка людей симптоми коронавірусу проявляються протягом 11,5 дня після зараження.

"На кожні десять тисяч осіб, поміщених на 14-денний карантин, доводиться всього приблизно 101 людина, у яких після виходу з карантину будуть проявлятися симптоми інфекційного захворювання", – вказали дослідники.

Водночас вчені підкреслили, що точна оцінка інкубаційного періоду захворювання дозволить краще оцінити динаміку спалаху COVID-19 і розробити ефективні заходи контролю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Німеччини наблизилися до прориву у вивченні коронавірусу, який у майбутньому може дозволити зупинити його розмноження.

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